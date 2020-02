Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tabellenschlusslicht gegen Spitzenreiter

Dass sich diese beiden Teams auch in der kommenden Saison in Punktspielen gegenüber stehen, ist eher unwahrscheinlich. Das Derby zwischen der TSG Kirchhellen und Adler 07 Bottrop wird am kommenden Sonntag wohl vorerst zum letzten Mal ausgetragen. Beide Teams benötigen die Siegpunkte für ihre Saisonziele. Für die Adler geht es um den Landesliga-Aufstieg, für die Kirchhellener darum, den drohenden Abstieg zu verhindern. Spielbeginn ist um 11.45 Uhr, Loewenfeldstraße.