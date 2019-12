Bottrop. Die SVg. 1924 Bottrop verzeichnete großes Interesse bei den Vereinsmeisterschaften . Laura Thürstein und Stephan Pahlke holten die meisten Punkte

SVg. 1924 Bottrop: Thürstein und Pahlke holen die Titel

Die Vereinsmeisterschaften bei der SVg. 1924 Bottrop bildeten auch in diesem Jahr den Abschluss des Wettkampfjahres. Bei der Mammut-Veranstaltung holten die Mitglieder an der Parkstraße noch einmal alles aus sich heraus und lieferten sich spannende Wettkämpfe um die Titel.

Nach den Läufen am Samstag mussten viele Bleistifte gespitzt und Additionen ausgeführt werden. Die Auswertung nahm Zeit in Anspruch und so wurde die Siegerehrung erst am Montag im Hallenbad an der Parkstraße vorgenommen. Vereinsmeister bei den Damen wurde Laura Thürstein mit insgesamt 1626 Punkten vor Nele Banczyk (1418) und Jill Bartel (1395).

Stephan Pahlke siegt mit acht Punkten Vorsprung

Bei den Herren sicherte sich Stephan Pahlke den Titel mit einer Punktzahl von 1390. Ihm folgten auf den Plätzen zwei und drei Jakob Skowranek (1382) und Andrè Heidenhof (1195). In der Sonderwertung der Masters setzte sich Jill Bartel mit 1395 Punkten vor Kira Döing (1009) und Vera Sporckmann (896) durch. Bei den Herren erhielt Jakob Skowranek mit 1382 Punkten vor André Heidenhof (1195) und Dennis Hegemann (1047) den ersten Platz.

Zudem wurden in diesem Jahr noch Sonderwertungen in den Jahrgängen 2010 und jünger, Jahrgang 2005-2009, sowie Jahrgang 2000- 2004 vergeben. Bei den Damen konnte sich im Jahrgang 2010 und jünger Nila Szczygielski den ersten Platz sichern. Kurz dahinter folgten Mia Dahlke und Alisa Jörgens. Bei den Jungen holte Noah Balzer den ersten Platz, gefolgt von Jost Stein und Jan Binia. Im Jahrgang 2005- 2009 wurde erneut Laura Thürstein erste Siegerin, gefolgt von der Teamkollegin Nele Banczyk und Carla Thelen.

Jana Hegemann holt sich die Sonderwertung

Bei den jungen Herren konnte sich erfolgreich Tim Jusik an die Spitze setzten, kurz dahinter Ben Bayer und auf dem dritten Platz Maximilian Mauer. In der Sonderwertung der Jahrgänge 2000-2004 setzte sich Jana Hegemann an die Spitze der Damen. Gefolgt durch Louisa Rövemeier und Melissa Schlensok. Bei den Herren in diesem Jahrgang erschwamm sich Stephan Pahlke den ersten Platz, Thomas Menker folgte auf dem zweiten Platz und Moritz Telkte erhielt den dritten Platz in dieser Wertung.