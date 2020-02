SV Rhenania Bottrop unterliegt FSM Gladbeck

Auch nach dem 1:2 (0:1) des SV Rhenania gegen FSM Gladbeck war Marco Hoffmann noch gut beschäftigt. Louis Becker zog sich vor der Halbzeitpause eine Muskelverletzung zu. „Wir hatten eh vor, ihn nur eine Halbzeit spielen zu lassen, doch dann musste er in den Sprint. Louis vermutet eine Zerrung, aber ich hoffe, dass der Physio in der Woche Entwarnung gibt“, sagte der SVR-Übungsleiter.

Die Minuten vor der Halbzeitpause spielten die Gastgeber in Unterzahl weiter, dann nahm Hoffmann die geplanten Wechsel in dem Testspiel vor. Marvin Polak, Sebastian Kaspers und Robin Müller kamen in eine weitestgehend offen geführte Partie, in der die Gäste aus Gladbeck nun deutlich mehr Entschlossenheit einbrachten als vor dem Seitenwechsel. Hoffmann erklärte: „Das war vor allem für die Jungs, die reingekommen sind, nicht einfach.“

Yakup Akbulut erzielt Gladbecks Siegtreffer

Die Mischung aus Umstellungen, hochmotiviertem Gegner und nachlassenden Kräften bescherte den Gladbeckern sehr gute Chancen. Marco Rinski hatte einige Szenen, in der er sich auszeichnen konnte. Nach einer Stunde war Rhenanias Keeper machtlos, und der Zweite der westfälischen Kreisliga A erzielte durch Mert Durmaz den Ausgleich. In der 77. Minute markierte Yakup Akbulut den Siegtreffer.

„Unsere Halbzeitführung durch das Tor von Mirco Selle war verdient, wie auch die Tore von FSM verdient waren“, stellte Hoffmann fest. „Angesichts der aktuellen Belastung in unserem Training sorgen mich die Ergebnisse nicht. Aus diesem Spiel nehmen wir einiges mit. So hatten wir auch in der zweiten Halbzeit gute Offensivszenen. Nicht gefallen hat mir, dass FSM so viele Chancen hatte.“