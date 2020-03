SV 1911 Bottrop kassiert Gegentor in der Nachspielzeit

Bottrop. Die Bottroper agierten im Derby gegen den VfB Bottrop II lange auf Augenhöhe. Ein Freistoß in der Nachspielzeit kostet einen verdienten Punkt.

Die Kicker des SV 1911 Bottrop wurden am Sonntag ganz kalt erwischt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Pietryszek ging gegen den favorisierten VfB Bottrop II mit 1:0 in Führung, kassierte in der Nachspielzeit aber den Gegentreffer zum 1:2.

„Wir haben es eigentlich gut gemacht. Ein Kompliment an die Mannschaft, die dem VfB einen großen Kampf geliefert hat“, kommentierte Pietryszek nach Spielschluss. Die 1911er hatten von Beginn an das richtige Mittel gefunden, um dem Tabellenvierten auf Augenhöhe zu begegnen.

Michael Aniol schießt den SV 1911 in Führung

Die erste Halbzeit blieb ohne Höhepunkte und Tore. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel aber schnell. In der 55. Minute überwand Michael Aniol den Keeper des VfB mit einem Heber aus halbrechter Position. „Ein schöner Treffer. Und nicht unverdient“, so Pietryszek.

Die Blau-Weißen konnten sich aber nur vier Minuten über die Führung freuen, dann traf Björn Benninghoff im Anschluss an einen Eckball zum Ausgleich. Noch bitterer wurde es für die Gastgeber in der Nachspielzeit. Christian Schumann verwandelte für die VfB-Reserve einen Freistoß zum 2:1.

Tabelle: Kreisliga B1