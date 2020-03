SV 1911 Bottrop dreht einen 0:2-Rückstand noch zum Sieg

1911-Trainer Daniel Pietryszek war begeistert über das, was sein Team in den letzten 90 Minuten geleistet hatte. Beim FC Bottrop III drehte der SV 1911 Bottrop einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2. Jean Konarski steuerte alle drei Treffer zum Auswärtssieg bei.

Vor dem Spiel hätte Pietryszek wohl selbst nicht auf einen Sieg seines Teams gewettet: Fünf Spieler meldeten sich krankheitsbedingt kurz vor der Partie ab. Die 1911er traten mit ihrem letzten Aufgebot zum Auswärtsspiel an. So war der Trainer sogar selbst gezwungen, seine Fußballschuhe zu schnüren.

SV 1911 braucht lange, um ins Spiel zu finden

„Deshalb ist es meiner Mannschaft umso höher anzurechnen, dass wir das Ding heute noch gedreht haben“, sagte Pietryszek nach der Aufholjagd. Das Spiel begann für die 1911er nicht gut: Die zusammengewürfelte Mannschaft brauchte eine halbe Stunde, um ihre Ordnung zu finden.

Zu dem Zeitpunkt führte der FC Bottrop aber bereits mit 2:0. Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Konarski in der 33. Minute witterte der SV aber seine Chance. Nach dem Seitenwechsel wurde 1911 dann immer besser und drehte durch zwei weitere Konarski-Tore die Partie in ein 3:2. Das nötige Glück war auch noch aufseiten der Blau-Weißen: FC-Spieler Tacettin Senyüz schoss einen Strafstoß beim Stand von 2:1 über das Tor.