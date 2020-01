Stempel-Team testet gegen Arminia Klosterhardt II

Auch Fußball-Bezirksligist Fortuna Bottrop hat am Wochenende das erste Testspiel vor der Brust. Die Mannschaft von Coach Sebastian Stempel muss auswärts bei der DJK Armina Kosterhardt II antreten. Die Gastgeber rangieren in der Bezirksliga-Gruppe-fünf auf Platz zehn.

A-Jugend-Keeper muss ins Tor

Anstoß ist am Samstag um 17 Uhr. „Leider sind noch viele meiner Spieler angeschlagen und können noch nicht mitwirken“, so Stempel der am Samstag lediglich mit 13 Spielern antreten kann. Stempel muss im Tor sogar auf einen A-Jugend-Keeper zurückgreifen muss. „Für unsere neuen Jungs ist dieses Spiel schon ganz gut“, so Stempel.