Start am 10. Mai

Die Regionalliga-Saison beginnt für die Kirchhellener Jugendmannschaft mit dem ersten Spieltag am 10. Mai. Die Kirchhellener müssen sich in ihrer Gruppe mit dem Golfclub Essen-Heidhausen, dem GC Hösel und dem GC Hubbelrath II messen. Die weiteren Spieltage werden am 21. Mai, 11. Juni und 11. August ausgetragen.