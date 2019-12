Gladbeck. Sechs der acht Treffer fallen in Ellinghorst nach ruhenden Bällen – das letzte in der Nachspielzeit zuungunsten des VfL Grafenwald.

Standards dürften die Trainingsinhalte des VfL Grafenwald ab sofort bestimmen, denn beim seit sechs Partien unbesiegten Schlusslicht Adler Ellinghorst kassierten die Wöller vier Treffer nach ruhenden Bällen – den entscheidenden zum 4:4-Ausgleich in der Nachspielzeit.

Als letzte Aktion kündigte Schiedsrichter Mike Stamm den Ellinghorster Eckball in der 93. Minute an – was Wöller-Coach Sven Koutcky in blanke Angst versetzte. Denn das Schlusslicht hatte in der Partie seine vorherigen drei Treffer schon nach ruhenden Bällen erzielt. Es kam, was kommen musste: Mit dem Abpfiff kassierte der VfL Grafenwald den Ausgleich.

Sven Koutcky sieht weitere kuriose Tore – oder auch nicht

„Was soll ich mich ärgern? So ist Fußball“, ergab sich Koutcky in sein Schicksal – und sprach über weitere kuriose Tore. Die hatte der VfL Grafenwald ebenfalls im Gepäck: Ferdi Er etwa erzielte per Freistoß die Führung (20.), die er unter der Mauer her zirkelte. Nach zwei Standardtoren (21., 28.) der Adler machte Pierre Wassong den Viererpack der ruhenden Bälle perfekt, als er einen weiteren Freistoß mit Glück versenkte (40.). „Wenn die Jungs nicht gejubelt hätten – ich hätte mich umgedreht und weiter gemacht“, erklärte Koutcky mit einem Lachen.

Wassong war es auch, der in Hälfte zwei mit einem Doppelschlag auf 4:2 stellte (50., 54.) – und nach dem Gladbecker Anschluss (80.) das vorentscheidende 5:3 verpasste. Das rächte sich in der Nachspielzeit, als Ellinghorst das Standard-Festival perfekt machte.

