Spielabbruch beim Test des VfB Bottrop II gegen SW Alstaden

Oberhausen. Der VfB Bottrop II testete gegen den Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden. Zu Ende gespielt werden konnte nicht, nach 84 Minuten war Schluss.

Es war ein starker Gegner, den sich die zweite Mannschaft des VfB Bottrop – die in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen wird – am Donnerstagabend für ein Testspiel aussuchte.

Beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden sah es in den ersten 45 Minuten dabei gar nicht schlecht aus.

VfB Bottrop II kassiert Doppelpack von Raphael Steinmetz

Die Alstadener Führung nach acht Minuten durch Tim-Maurice Rack konterten Sven Ingler und Wesley Bakalorz (10./24.), ehe Alstaden dank Raphael Steinmetz ausglich (35.) und in der zweiten Hälfte noch zwei Tore durch Steinmetz und Dustin Masek schoss (67./72.).

Dann wurde die Partie in der 84. Minute abgebrochen: Das Flutlicht war ausgefallen, ein Weiterspielen nicht möglich.

Kurios: Erst am Dienstag, den 26. April, fiel beim Spiel des VfL Grafenwald in der Kreisliga A beim FC Horst 59 ebenfalls das Flutlicht aus.

