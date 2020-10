Grafenwald Nach einem Aufstieg, sind die Euphorie und die Ungewissheit ein unzertrennliches Paar. Die Vorfreude auf die neue Saison ist immens – gleichzeitig spukt aber auch immer die Frage im Kopf herum, ob man wirklich mithalten kann mit den neuen Gegnern. Bei der SGT Grafenwald kann dies eindeutig mit einem Ja beantwortet werden.

In der Poolbillard-Oberliga steht das Team nach vier absolvierten Spielen im Tabellenmittelfeld, auf dem fünften Platz. Zuletzt gelang gegen den BC United Pool aus Gütersloh mit 5:3 der zweite Saisonsieg. Dazu spielte Grafenwald gegen den Tabellenzweiten BSC Münster Unentschieden, gegen den BC Herne-Stamm 28 gab es einen Sieg, gegen den 1. PBSC Wesel die bisher einzige Niederlage.

„Wir sind ganz gut reingekommen“, sagt auch Patrick Heuser, Mannschaftskapitän der SGT. Vor allem das Remis gegen Münster habe gezeigt, dass Grafenwald sich vor keinem Team verstecken muss, denn „die gelten schon als Aufstiegskandidat“, so Heuser.

SGT Grafenwalds Patrick Heuser hat ein wenig Sorge vor dem Saisonabbruch

Trotz des bisher guten Abschneidens, herrscht bei den Queue-Künstler weiterhin Bescheidenheit. „Das Ziel bleibt definitiv der Klassenerhalt. Wir wollen uns in der Liga erst einmal etablieren“, vergewissert Heuser, der zudem darauf hofft, dass die Liga wie geplant fortgeführt werden kann – Stichwort Corona.

Weitere Themen SGT Grafenwald: Aus Ungewissheit wurde Selbstbewusstsein

In der Dreiband-Bundesliga fielen am zurückliegenden Wochenende mit Ausnahme des Matches des BC Weywiesen Bottrop bereits alle Partien aus. Beim Poolbillard wurde indes munter gespielt. „Wir haben ja auch ein Hygienekonzept. Vor den Spielen wird alles gereinigt. Wir desinfizieren die Kugeln auch noch einmal. Zudem muss ein Spieler immer in einer bestimmten Zone stehen, wenn er nicht an der Reihe ist“, erklärt Heuser. Die Gespräche mit den Gegnern und der Handschlag gehen somit zwar verloren, doch das ist aktuell freilich das kleinere Übel.

Gegen den BC Schwarz-Blau Horst-Emscher in der Favoritenrolle

Am kommenden Wochenende hätten Heuser und seine Kollegen so oder so spielfrei, das ist für die Spieklassen unterhalb der Oberliga reserviert und somit auch für die zweite Mannschaft der SGT Grafenwald, die ebenfalls im Mittelfeld rangiert. „Die spielen auch eine gute Saison. Allerdings haben sie leider das Derby gegen Schalke verloren“, moniert Heuser, der selbst erst am 31. Oktober wieder gefordert ist.

Dann reist die Erstvertretung zum BC Schwarz-Blau Horst-Emscher (15 Uhr). Heuser: „Die kennen wir noch aus der vergangenen Saison. Da sollten wir was holen und sehen uns etwas in der Favoritenrolle.“ Da ist sie wieder, die Euphorie.