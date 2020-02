SG Bottrop/Borbeck gewinnt das Spitzenspiel

Den Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck gelang am letzten Samstag beim 3:1-Erfolg gegen den SC 99 Düsseldorf II der nächste Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die Oberliga. Von einem „Duell auf Augenhöhe“, sprach SG-Trainer Florian Rieck im Vorfeld des Spiels. Seine Mädels enttäuschten ihren Trainer nicht und zeigten eine starke Leistung gegen den bisherigen Tabellenzweiten.

Vor gut gefüllter Kulisse in der Sporthalle Bergeborbeck begannen die Bobos nervös. Schnell lagen die Frauen zurück, schalteten dann aber einen Gang höher. Starke Blockarbeit und gute Feldabwehr brachten die Düsseldorferinnen aus dem Tritt, sodass die Bobos ihre Angriffe besser ausspielten. Der erste Satz ging mit 25:17 an die SG. Im zweiten Satz ließen die Außenangreiferinnen Lara Schelonke und Vanessa Raake ihre Klasse aufblitzen und steuerten die erforderlichen Punkte zum 25:20 bei. Düsseldorf wollte sich aber nicht kampflos ergeben: Erst im dritten Durchgang zeigten die Gäste warum sie den Bobos auf den Fersen waren und entschieden den Satz mit 25:23 für sich.

Das Rieck-Team besann sich im vierten Satz noch einmal auf ihre Stärken, um den Entscheidungssatz zu verhindern. Mit einer Aufschlagserie von Franzi Böhmer zogen die Bobos schnell davon und beendeten das Spiel mit 25:20. Mit dem zwölften Sieg in Serie hat das Rieck-Team jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Hildener AT und ist ungefährdet Tabellenführer.