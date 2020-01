Selinas Lauftagebuch: Wenn der Schnupfen zum Gegner wird

Erkältungszeit - gerade bei wechselhaften Temperaturen oder einer Erkältungswelle hat es einen selbst schnell erwischt. Für mich sind Erkältungen das größte Übel: der Körper ist fit genug zum Lernen, Arbeiten, Aufräumen - nur das Training, das muss meistens ausfallen.

Erkältungen lassen sich durch viel Flüssigkeitsaufnahme, warme Kleidung, sowohl beim Training als auch im Alltag und durch die Aufnahme vieler Vitamine (Obst und Gemüse) in der Regel ja gut vorbeugen. Aber was tun, wenn es einen dann doch einmal erwischt? Darf man mit leichtem Schnupfen laufen oder ist es besser abzuwarten und auszukurieren? Ist es dann vielleicht sogar gefährlich, eine Runde zu drehen?

Schnupfen nicht auf die leichte Schulter nehmen

Es ist allgemein bekannt, dass selbst eine leichte Erkältung, wenn man dem Körper keine Zeit gibt, diese auszukurieren, zu Komplikationen führen kann. Auch ein zunächst harmloser Schnupfen ist also niemals auf die leichte Schulter zu nehmen! Das muss allerdings nicht zwangsläufig ein Laufverbot bedeuten. Voraussetzung für ein Training bei einem leichten Infekt ist, dass man seinen Körper gut kennt. Ich selbst merke, wenn sich eine Erkältung ankündigt. Oftmals ist mir dann sowieso nicht mehr nach laufen zumute.

Falls aber nur die Nase etwas läuft oder ich mich aufgrund eines Infekts nicht zu 100 Prozent fit fühle, aber durchaus in der Lage bin, ein Training zu absolvieren, gilt es für mich, immer die Intensität des Trainings anzupassen. Und so machen es die Profisportler: da wird genau auf die Herzfrequenz geachtet und die darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Wo dieser Wert liegt, ist sehr unterschiedlich (mehr dazu in der nächsten Folge).

Kontrollierte Belastung und Körpergefühl

Die Belastung sollte aber über eine moderate Intensität nicht hinausgehen. Da der Puls bei einer Schwächung des Körpers höher ist, beziehungsweise schneller steigt, lässt sich so die Belastung kontrollieren und zum Teil besteht dann auch die Garantie, dass man seinem Körper nicht mehr Belastung zumutet, als er zu dem Zeitpunkt leisten kann.

Das ist aber noch lange kein Freifahrtschein. Die Herzfrequenz muss das gesamte Training über im Auge behalten werden und sollte selbst bei einem guten Körpergefühl niemals über der festgelegten Anzahl der Schläge pro Minute liegen. Ich trainiere selten bei Erkältungen. Zum einen habe ich das Glück, fast nie krank zu werden, zum anderen wird eine Erkältung, wenn ich sie mir einfange, sofort zu einer richtigen Grippe, die mich für zwei Tage ans Bett fesselt.

Absolutes Tabu: Schmerzmittel nehmen, um laufen zu können

Niemals sollten Kopf- oder Gliederschmerzen mit Schmerzmitteln ausgeschaltet werden, um Sport zu treiben. Niemals sollte ein Training mit angepasster Herzfrequenz durchgeführt werden, wenn man sich schlecht und schlapp fühlt. Niemals sollte trainiert werden, wenn der eigene Körper einem mitteilt, dass er im Moment einfach nicht kann.

Ich bin keine Profisportlerin. Ich verdiene mit meiner körperlichen Leistung kein Geld. Ich habe derzeit zwei gesunde Beine, die es mir erlauben, weite Strecken zu laufen. Ich habe ein gesundes Herz, dass meine Muskeln mit genug Sauerstoff versorgt, um flott zu laufen. Ich habe eine gesunde Lunge, die genügend Sauerstoff aufnehmen kann, um mich richtig auszupowern. Und für kein Geld der Welt möchte ich darauf verzichten. Hört bei Erkältungen auf Euren Körper und gönnt ihm eine Pause.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.