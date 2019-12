Selinas Lauftagebuch: Strohballen, Schlamm und gute Laune

Vergangenen Sonntag ging es für mich bei den Nordrhein-Cross-Meisterschaften in Sonsbeck zum letzten Mal in diesem Jahr bei einem Wettkampf auf die Strecke. Cross-Läufe sind immer ganz besonders interessant: der matschige Untergrund und kleine Hindernisse, wie zum Beispiel Strohballen, Hügel und manchmal auch Sandgruben, gilt es zu überwinden. Dabei wird nicht nur die Ausdauer, sondern auch die Konzentration gefordert.

Seine Ursprünge hat der Crosslauf im England des 19 Jahrhunderts, damals wurde er „Hare and Hounds“ (Hase und Jäger) oder „Paper Chase“ (Papierjagd) genannt. Die „Hasen“ liefen einige Zeit vor den „Jägern“ los und legten als Spur Papierfetzen aus. Die erste englische Meisterschaft wurde 1877 über eine Distanz von 10 Meilen abgehalten, das sind rund 16 Kilometer. Nach und nach gewann diese Art von Geländelauf an Popularität. Heute gibt es auch in dieser Laufdisziplin, die Teil der Leichtathletik ist, große internationale Meisterschaften.

Mit schnellen Schritten über den Matsch

Ich hatte am Sonntag das Glück, nur 3000 Meter durch Matsche, über unebenes Feld, Anstiege und Strohballen laufen zu müssen. Am Start stand ich diesmal ganz vorne und ich lief sofort an Position eins um die ersten Wendungen. Meine Laufklassen, die Frauen- und die U23-Juniorinnen-Mittelstrecke, bildeten den letzten Lauf an diesem Tag. Deshalb war der Untergrund schon ziemlich durchgepflügt. Die Matsche war allerdings so zäh, dass ich mit meinem Tempo und meiner Frequenz nicht besonders tief eingesunken bin.

Kräfteraubend sind Crossläufe dennoch, und am Ende musste ich mich meiner Staffelpartnerin aus dem SV Sonsbeck, mit dem der LC Adler Bottrop bei Teamwettkämpfen eine Startgemeinschaft bildet, um sechs Sekunden geschlagen geben. Mit meinem zweiten Platz bin ich allerdings auch sehr zufrieden.

Kopf und Körper sind beschäftigt

Ich laufe gerne Cross. Beim Hüpfen über Strohballen und mit Schlammspritzern im Gesicht nimmt man alles immer ein bisschen weniger ernst als auf der Bahn oder der Straße, wenn es um flotte Zeiten geht. Zudem kommt mir die koordinative Aufgabe sehr gelegen: mein Kopf ist beschäftigt und ich bin konzentriert. Und es ist einfach mal etwas ganz anderes. Wer Lust hat: ausprobieren oder den Aspekt einfach mal ins Training integrieren. Ich laufe vor einem Cross-Rennen oft die Schleichwege im Wald. Es gibt aber auch genügend offene Crossläufe in der Umgebung, bei denen man sich versuchen kann.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.