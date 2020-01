Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmidt darf auf Startplatz für den Grand Slam hoffen

Auch Schmidts Heimtrainer Frank Urban zeigt sich beeindruckt: „Es ist absolut nach Plan gelaufen. Agatha hat eine tolle Leistung abgerufen und ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Jetzt steht ihr die Tür für höhere Aufgaben offen.“ Jetzt winken die nächsten Herausforderungen.

Schon in der kommenden Woche geht es in Belgien weiter, gefolgt von einem Trainingslager in Paris und dem Grand Slam in Düsseldorf. „Die Chancen stehen gut, dass Agatha da einen der vier Plätze für deutsche Athletinnen bekommt“, ist Urban zuversichtlich.