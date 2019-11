SC Bottrop unterliegt beim TV Issum

Respekt verdient, Spiel verloren: Der SC Bottrop unterlag am Samstagabend beim TV Issum mit 22:30 (10:14), präsentierte sich dabei aber als Mannschaft mit Sportsgeist. Ein 44-Jähriger gab auf dem Feld den Ton an.

Die knapp 150 Menschen auf der Tribüne wurden langsam nervös. 18.50 Uhr, das Spiel sollte längst laufen. Dann formte Ulf Langert seine beiden Hände zu einer Flüstertüte. „Die beiden Mannschaften haben sich darauf geeinigt. Es wird gespielt“, erklärte der Mannschaftsbetreuer des TV Issum. Die Zuschauer applaudierten. Vor allem auch für das Entgegenkommen des SC Bottrop. Denn der hatte sich darauf eingelassen, das Spiel unter der Leitung eines Issumer Unparteiischen auszutragen, der angesetzte Schiedsrichter fehlte unentschuldigt.

SC Bottrop mit großen personellen Problemen

Dass Bottrop der Issumer Bitte nachkam, war durchaus bemerkenswert, zumal Dirk Adam nur eine Notbesetzung aufbieten konnte. Bottrops Trainer hatte dennoch einen klaren Plan für das Spiel, schickte seine Youngster aufs Feld, um gleich an der Temposchraube zu drehen. Doch die Jüngsten sahen schnell alt aus. Issum dominierte vom Start weg, spielte sich schnell einen Vorsprung heraus. Das lag auch daran, dass die Bottroper ihre Chancen nicht nutzten. In den ersten 20 Minuten vergab der SC gleich drei Siebenmeter. Einer davon landete am Pfosten, der andere im Gesicht des Keepers. Den dritten parierte Issums Schlussmann Jens Holsteg mit Bravour. Issums Nr. 1 war auch im weiteren Verlauf der Partie oftmals Endstation für Bottrops Offensivbemühungen.

Besser wurde das Spiel des SC erst, als Dirk Adam seine routinierten Kräfte einwechselte. Und in den folgenden Minuten führte plötzlich ein Spieler Regie, den am Vorabend noch niemand auf der Rechnung hatte. Michael Böcker, eigentlich längst pensionierter Handball-Obmann des Vereins, hatte seine Hilfe angeboten. Der 44-Jährige war jedoch keineswegs ein Notnagel. Böcker ging engagiert in die Zweikämpfe, suchte immer wieder mutig den Weg vor das Tor und motivierte seine Mitspieler lautstark. „Ein echter Führungsspieler“, stellte auch Berthold Krix fest. Böcker krönte seinen Einsatz mit acht Toren, war damit erfolgreichster Bottroper an diesem Abend. Die Niederlage verhindern konnte er aber nicht. Issum hatte sich zur Halbzeit auf 14:10 abgesetzt und ließ auch nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen.

