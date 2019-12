SC Bottrop nimmt den Kampf gegen den Abstieg an

Im Lager des SC Bottrop haben sich zuletzt sportliche Sorgen breit gemacht. Der einstige Verbandsligist muss sich nach neun absolvierten Saisonspielen ernsthaft mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen, nur zwei Punkte trennen den SCB momentan von der Abstiegszone.

Positiv: Nach dem Rückzug der Wölfe Niederrhein II wird nur ein sportlicher Absteiger ermittelt. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die Wende aus eigener Kraft schaffen und uns einen festen Platz in der Landesliga erarbeiten werden“, zeigt sich Trainer Dirk Adam zuversichtlich. Auch der Bottroper Coach weiß aber, dass sein Team, das zuletzt personell stark dezimiert war, auf weitere Punktgewinne und Erfolgserlebnisse angewiesen ist.

SC Bottrop will sein kämpferisches Gesicht zeigen

„Die Saison ist noch lang. Wir wollen aber wieder für Zählbares sorgen und damit auch das eigene Selbstvertrauen stärken“, äußert sich Adam. Die nächste Chance, einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen, bietet sich dem Bottroper Landesligisten am Sonntagvormittag: Um 11.30 Uhr wird der TV Biefang in der Sporthalle an der Gladbecker Straße zu Gast sein.

Gegen den Konkurrenten aus Oberhausen, der als Achtplatzierter zu den direkten Gegnern des SC zählt, wollen sich die Bottroper insbesondere von ihrer kämpferischen Seite zeigen. Adam: „Wir erwarten ein hartes Spiel, wollen aber Moral beweisen und bis zum Schluss um den Sieg kämpfen. Das Team hat sich unter der Woche zusammengesetzt, wir haben gemeinsam die Köpfe zusammengesteckt und uns auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Das Duell mit Biefang hat für uns einen richtungsweisenden Charakter.“

Zuletzt musste der SC gleich drei Niederlagen in Serie verkraften. Ein Erfolg - es wäre der vierte Saisonsieg für die Bottroper - täte daher in vielerlei Hinsicht gut.

