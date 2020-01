SC Bottrop gerät immer tiefer in den Abstiegsstrudel

Nach einem wahren Krimi und einem letztlich dennoch missglückten Rückrundenauftakt müssen sich die Handballer des SC Bottrop intensiver denn je mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Denn der SCB unterlag trotz zwischenzeitlicher Führung beim direkten Konkurrenten Turnerbund Oberhausen mit 20:21 (11:8) und hat mittlerweile nur noch einen einzigen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Für den Landesligisten war es bereits die dritte Saisonpleite im neuen Kalenderjahr. In Oberhausen durchlebte das Team von SC-Trainer Dirk Adam zwei unterschiedliche Halbzeiten. Während die Bottroper, die unter anderem ohne Rückraumspieler Alexander Berthold auskommen mussten, in Durchgang eins durchgehend führten und insbesondere in der Abwehr stabil wirkten, glitt ihnen die Partie nach dem Seitenwechsel immer mehr aus der Hand. So kam der SC Bottrop in den zweiten 30 Minuten kaum mehr zu Torerfolgen, sodass TBO nach 45 Minuten erstmals in Führung ging. Das Kellerduell blieb bis zur letzten Minute spannend: 21 Sekunden vor dem Ende erzielten die Hausherren per Siebenmeter den Siegtreffer - und stürzen die Bottroper somit immer tiefer in den Abstiegskampf.

Weiter geht es für den SC Bottrop mit einem Heimspiel. Am kommenden Sonntag empfängt die Adam-Sieben um 11.30 Uhr den Tabellensiebten MTV Rheinwacht Dinslaken in der Sporthalle der Berufsschule. Im Hinspiel blieb der SC Bottrop chancenlos. Das Spiel in Dinslaken ging 16:31 verloren.

Tabelle: Landesliga