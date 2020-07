Rot-Weiß Welheimer Löwen präsentieren Sportlichen Leiter

Bottrop. Der B-Ligist präsentiert einen neuen Mann, der die Entwicklung des Klubs nachhaltig positiv beeinflussen soll.

Die RW Welheimer Löwen haben einen neuen starken Mann gefunden. Marco Alechnowicz (27) beerbt Thomas Ochojski auf dem Posten des Sportlichen Leiters. „Wir sind glücklich einen jungen und ehrgeizigen Menschen gefunden zu haben, der sich dieser Aufgabe stellen will. Marco ist kein Fremder in Welheim, war in seiner Jugend für die Löwen aktiv, hat unter anderem zusammen mit Daniel Galonska in unserer damaligen A-Jugend gespielt“, so Burak Akpinar, der erste Vorsitzende der Löwen.

Ochojski bleibt dem Verein allerdings auch erhalten und wird Alechnowicz unterstützen und an seine Aufgaben heranführen. Der neue Sportliche Leiter habe „zu vielen interessanten Spielern einen engen Draht, wird dort sehr aktiv werden. Er ist sehr redegewandt und kommt unheimlich sympathisch rüber, wichtige Qualitäten, die man braucht, um Überzeugungsarbeit zu leisten“, so Akpinar von den Welheimer Löwen.