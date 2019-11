Rhenania und Fortuna Bottrop wollen sich im Halbfinale sehen

Der SV Fortuna Bottrop will seinen guten Lauf in der Liga auch im Pokal fortsetzen.

Bottrop. Am Mittwoch peilen der SV Rhenania Bottrop und der SV Fortuna Bottrop das Halbfinale des Kreispokals an. Die Siegchancen beider Teams sind gut.

Gewinnen am Mittwoch sowohl der SV Fortuna als auch Rhenania Bottrop ihre Viertelfinalspiele im Kreispokal, dann wird das Finale garantiert mit Bottroper Beteiligung stattfinden. Doch bevor beide Mannschaften in der Runde der letzten vier Mannschaften direkt aufeinander treffen, müssen erst die Hausaufgaben erledigt werden. Fortuna empfängt heute um 19.30 Uhr die Sportfreunde Königshardt, die Rhenanen treten zeitgleich beim FC Sterkrade 72 an.