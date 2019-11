Rhenania Bottrop gewinnt Verfolgerduell gegen VfB Bottrop

Bottrop. Nach dem 5:0-Erfolg der Blau-Weißen liegen Bottrops Mannschaften in der Kreisliga auf den Plätzen eins bis drei. Kathrin Dreyer mit Hattrick.

Mit 5:0 (4:0) entschied Rhenania Bottrop II das Verfolgerduell gegen den VfB Bottrop für sich. Durch ihren zweiten Sieg in der englischen Woche verkürzte die Mannschaft von Ibrahim Omeirat den Rückstand auf den Ortsnachbarn auf einen Punkt und kletterte auf Platz drei. Damit stehen die drei Bottroper Teams in der Tabelle ganz oben.

Das Derby im Blankenfeld verlief für Rhenania II nicht so gradlinig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Zwar führten die Blau-Weißen durch die Treffer von Kathrin Dreyer nach einer knappen halben Stunde mit 2:0 (24., 28.), doch der VfB verpasste den Anschlusstreffer mit einem Schuss an den Innenpfosten nur knapp. In den wenigen Minuten bis zur Halbzeitpause gelangen Rhenania durch Meryem Omeirat und Dreyer zwei weitere Tore und damit die Vorentscheidung.

VfB Bottrop kann seine Tormöglichkeiten nicht nutzen

In der zweiten Halbzeit bekam der VfB etwas mehr Zugriff, konnte seine Tormöglichkeiten aber nicht nutzen. Tanja Holz markierte in der 69. Minute den Endstand.

Oliver Stuchlik hätte das Derby liebend gern auf Augenhöhe bestritten. „Wir hatten einige krankheitsbedingte Ausfälle. Am Sonntagmorgen hatte sich noch unsere Torjägerin Virginia Tunnat abgemeldet. Dadurch mussten wir Spielerinnen auf für sie ungewohnte Positionen aufstellen“, verriet der VfB-Coach. „Aber die Mädels haben alles gegeben. Wenigstens konnten wir etwas besser dagegen halten, als die Rhenania die Spielerinnen aus der Ersten ausgewechselt hat.“

Zufrieden äußerte sich Rhenanias Omeirat: Wir haben das Spiel voll im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang zurückgeschaltet, aber das Geschehen kontrolliert. Wir haben noch zwei Spiele in diesem Jahr und rollen das Feld von hinten auf.“

