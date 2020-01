Bottrop. Die Fußballerinnen aus dem Blankenfeld vertreten den Fußballkreis in Düsseldorf. Der Kreismeister will ohne Druck guten Fußball spielen.

Rhenania Bottrop fährt mutig zur Verbandsmeisterschaft

Vor einer Woche bejubelten die Fußballerinnen des SV Rhenania den Gewinn des Kreispokals. Das brachte ihnen nicht nur viel Anerkennung ein, sondern auch die Qualifikation für den Arag-Futsalpokal des Fußballverbandes Niederrhein.

14 Mannschaften werden am Sonntag ab 9.30 Uhr in Düsseldorf am Start sein. Die Bottroperinnen treffen neben Eintracht Solingen (Niederrheinliga), Düsseldorfer SC (Landesliga), VfR Warbeyen (Niederrheinliga) und Union Nettetal (Landesliga) auf „alte Bekannte“. Eintracht Duisburg spielt wie der SVR in der Bezirksligagruppe vier. Und Regionalligist Borussia Bocholt schlug das Wittstamm-Team vor einigen Wochen im Achtelfinale des Niederrheinfeldpokals.

Wittstamm: Ohne Druck guten Fußball spielen

„Da haben wir noch frische Erinnerungen, aber ich denke, das, was wir über die Teams wissen, ist nicht unbedingt auf die Halle übertragbar“, sagt Marc Wittstamm. „Wir haben keinen Druck, wollen dort mit Spaß Fußball spielen.“ Das heißt nicht, dass die Bottroperinnen ohne Ehrgeiz in der Sporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule an der Brinckmannstraße auftreten werden. „Unser Ziel war es, den Kreispokal zu gewinnen, und dann gehört es natürlich dazu, den Kreis auf Verbandsebene gut zu vertreten.“ Wittstamm vertraut dem Kader des vergangenen Sonntags: „Das haben sich die Mädels verdient.“ Für die verletzte Chantal Giesen Estrada kehrt die genesene Mandy Reinhardt ins Aufgebot zurück.