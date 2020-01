Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plan für die Zukunft

Der Trainer-Job in der Jugendabteilung liegt Max Stratmann. Der 19-Jährige nutzt die Erfahrung auch für seinen beruflichen Werdegang. Derzeit leistet er einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst beim Caritas-Kinderdorf in Bottrop. Stratmann: „Mir macht die Arbeit mit jungen Menschen einfach Spaß. Ich möchte im Anschluss gerne soziale Arbeit studieren und in diesem Bereich später auch mein Geld verdienen.“