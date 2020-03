Nur Remis: Der VfB Bottrop lässt große Chance liegen

Ausgerechnet beim Tabellenschlusslicht erwischte der VfB Bottrop einen durchweg gebrauchten Tag. Das 1:1 (0:0) bei Blau-Weiss Oberhausen war für die Truppe aus dem Jahnstadion viel zu wenig. Und obendrein verpasste die Elf von VfB-Coach Patrick Wojwod es, die Patzer der Konkurrenz zu nutzen - denn auch diese musste sich mit Punkteteilungen zufrieden geben.

„Das macht das Paket für uns an diesem Tag komplett“, zeigte sich Wojwod nach dem enttäuschenden Unentschieden an der Tulpenstraße sichtbar angefressen. „Für mich ist es so, dass wir nach diesem Spiel mit leeren Händen dastehen. Der Punkt bringt uns überhaupt nicht Weise weiter.“

Führungstreffer bringt dem VfB Bottrop keine Sicherheit

Die Ausgangslage für die Schwarz-Weißen im Gastspiel bei BW Oberhausen war eindeutig. „Es gab nur zwei Optionen: Gewinnen, oder aber wir blamieren uns. Letzteres ist eingetroffen“, so Wojwod, der insbesondere die entsprechende charakterliche Einstellung seiner Mannschaft gänzlich vermisste. „Wenn man beim Tabellenletzten antritt, kann es unbequem werden. BWO hat frei aufgespielt und uns zeitweise arg in Bedrängnis gebracht.“

Zwar ging der VfB nach dem Seitenwechsel durch den Treffer von Marius Dyballa mit 1:0 in Führung (47.), von einer Erlösung war aber nichts zu sehen. „Danach lassen wir noch mehrere Großchancen kläglich liegen und kassieren am Ende die bittere Rechnung.“ In der Nachspielzeit rutschte ein Freistoß der Gastgeber in die Maschen zum 1:1. Ein bitterer Abschluss für den VfB, der sich im Kreispokal wieder von seiner besseren Seite präsentieren muss. Wojwod: „Sonst wird es auch in dem Spiel sehr eng für uns.“