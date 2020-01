Bottrop. Der FC Bottrop hat sich mit einem neuen Schlussmann verstärkt. Talha Bayram könnte schon am Wochenende sein Debüt im FC-Dress geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Keeper für den FC: Talha Bayram wechselt nach Bottrop

Der FC Bottrop hat einen neuen Torwart im Kader. Talha Bayram wird die Bezirksligisten ab sofort verstärken. Das bestätigte Mevlüt Ata, Sportlicher Leiter des FC Bottrop, der sich über die Verpflichtung des neuen Schlussmanns freut: „Er ist ein Torwart in Oberliga-Erfahrung. Er hat auch in der Landesliga gespielt und will jetzt mit uns wieder richtig angreifen“, sagte Ata.

Einsätze in der Oberliga Niederrhein

Der 22-jährige Talha Bayram spielte in der vergangenen Saison noch für den FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein. Beim Oberliga-Absteiger stand er dreimal im Kasten. Seit Mai war er allerdings vereinslos.

„Er hat jetzt schon ein paar Mal mittrainiert und kann auch sofort für uns spielen“, so Ata. Seinen ersten Einsatz hat Talha Bayram wahrscheinlich schon am Wochenende. Dann testet der FC Bottrop gegen den VfB Hüls. „Talha wird vermutlich eine Halbzeit spielen“, kündigte Ata an.