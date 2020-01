Bottrop. Beim internationalen Nachwuchsturnier in Belgien überzeugen die Bottroper Judoka in den Altersklasse U11 und U13 und erringen vier Goldmedaillen.

Nachwuchs des JC 66 Bottrop holt neun Medaillen

Ein Internationales Turnier als Startschuss ins neue Jahr, zwar ungewöhnlich, jedoch inzwischen Tradition bei den Judo-Nachwuchskämpfern des JC 66 Bottrop. Seit vier Jahren besuchen ausgewählte Kämpfer des Bottroper Bundesligisten das Turnier Donderslag im Belgischen Meeuwen.

In den Altersklassen U11 und U13 wird hier gleich zu Jahresbeginn um internationales Edelmetall gekämpft. „Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Kinder direkt nach den Ferien mit einem Turnier ins Wettkampfjahr starten. Die Weihnachtspause scheint ihnen gut zu tun und sie kommen frisch und voller Motivation zum Wettkampf“, so JC-Nachwuchstrainer Sven Helbing, der die Piraten in Belgien erfolgreich betreute.

Viermal Gold für JC66-Kämpfer

Immerhin sprangen auch gleich vier Goldmedaillen heraus. Taiyo Watanabe (U11, -31kg), Hannah Urban (-27kg), Justus Hirschfelder (-34kg) und Lucas Haberscheid (+66kg, alle U13) waren in Meeuwen nicht zu stoppen und gewannen allesamt all ihre Kämpfe vorzeitig mit Ippon.

Jeweils lediglich einmal geschlagen geben mussten sich Felicia Taube (-40kg), Bjarne Tapper (-39kg) und Paul Heß (-60kg, alle U13). Diese drei Judoka freuten sich am Ende über die zweiten Plätze in ihren Gewichtsklassen.

Abgerundet wurde das gute Ergebnis von den dritten Plätzen durch Süleymann Celik (U11, -29kg) und Kilian Albers (U13, -40kg). „So kann ein Judojahr starten“, freute sich Coach Sven Helbing.