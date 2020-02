Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach dem Spiel war der Kampf vergessen

Auch in der kommenden Saison wird es ein Duell zwischen der DJK Olympia und dem TTC 47 geben. Ganz gleich, ob Olympia nun aufsteigt, oder die 47er absteigen. Die Nachbarn verabredeten am Samstag nach dem Derby gleich ein Freundschaftsspiel für den Fall, dass die Teams in der kommenden Saison in unterschiedlichen Ligen spielen.

Trotz des zuvor harten Kampfes um die Siegpunkte dominierte am Samstag in der Sporthalle der ehemaligen Körnerschule die Fairness. Olympias Matthias Siebert kommentierte: „Im Vergleich zu teilweise unerfreulichen Ereignissen im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen eine Werbung für den Bottroper Sport.“