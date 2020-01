Mit Fotos: Die FCB-Reserve schnappt sich den CDC-Titel

Dass auch sie Hacke, Spitze 1, 2, 3 beherrschen, stellten am Sonntag die Zweit- und Drittmannschaften der Bottroper Fußballclubs unter Beweis. Beim CDC-Cup in der gut gefüllten Dieter-Renz-Halle spielten die 15 Reserve-Teams ihre inoffiziellen Stadtmeisterschaften aus. Ausrichter war zum sechsten Mal in Folge Dostlukspor.

Am Ende jubelten die schon im Vorfeld hochgehandelten Akteure des FC Bottrop, die im Finale den VfB mit 2:0 bezwangen. Dabei hatten die späteren Sieger im Turnierverlauf einige Probleme: „Ihr hattet einen holprigen Weg, aber je länger das Turnier dauerte, desto besser seid ihr ins Spiel gekommen“, bestätigte bei der Siegerehrung auch Nuh Arslan vom Ausrichter Dostlukspor.

Das Finale wurde zu einer eher ruppigen Angelegenheit. Zunächst versuchten es beide Mannschaften nämlich mit der Brechstange. Weitschüsse und Fouls, statt Übersicht und Feingefühl. Sinnbildlich dafür das 1:0 durch Tolga Kocbey nach sieben Minuten. Nach eine Lattentreffer sprang der Ball dem FCB-Akteur vor die Füße, der zog aus gut zehn Metern ab und hämmerte den Ball in die Maschen. Nur eine Minute später erhöhte der FCB auf 2:0. Wieder war es Tolga Kocbey. Nachdem der VfB auch einen Neunmeter ungenutzt ließ (10. Minute) war die Vorentscheidung gefallen und der FCB feierte den Titel beim CDC-Cup.

Aus für Fortuna im Halbfinale

Für Fortuna Bottrop wurde es also nichts mit der Titelverteidigung. Nachdem die Mannschaft den ersten Turniertag dominiert und auch souverän die Gruppe D des zweiten Turniertages gewonnen hatten, kam das Aus im Halbfinale gegen den VfB Bottrop.

Maurice Riesner, der am Ende auch bester Torjäger mit neun Treffern wurde, hatte den VfB nahezu im Alleingang ins Finale geschossen. In der umkämpften Partie, erzielte er drei der vier Tore für den VfB, der schließlich mit 4:2 gewann. Besonders sehenswert, sein Treffer zum 3:1: Mit einem strammen Schuss beförderte er den Ball über die Bande in den Kasten. Keine Chance für den Fortuna-Schlussmann, der den Ball gar nicht kommen sah.

Weniger torreich dafür aber mindestens genau so spannende gestaltete sich das zweite Halbfinale zwischen Blau-Weiß Fuhlenbrock und dem FC Bottrop. Den ersten Treffer markierten die in schwarz spielenden Zweiten der Gruppe E. Die Gruppensieger des BWF erspielten sich zunächst kaum Torchancen, und so folgte das 2:0 für den FCB durch Oldie Ismail Kilic, der den Ball an den Innenpfosten zwirbelte, von dem er dann ins Tor sprang. Vier Minuten vor dem Ende schafften die Blau-Weißen dann durch Kapitän Kevin Balgar den Anschluss.

Entscheidung im Neunmeterschießen

Er hatte sich über die rechte Seite durchgedribbelt und aus kurzem Winkel eingeschossen. 1:30 Minuten vor dem Ende sorgte Kai-Willi Willert für den Ausgleich, nach dem der FC mehrfach die vorzeitige Entscheidung verpasst hatte. Und so musste das Neunmeterschießen entscheiden. In hatte dann der spätere Sieger, der FC Bottrop, die Nase vorn und gewann mit 4:2. Das Spiel um Platz drei zwischen Fortuna und BW Fuhlenbrock entschieden die Fortunen mit 5:2 für sich.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf“, sagt Nuh Arslan, denn es gab weder schwere Verletzungen, noch Unsportlichkeiten auf dem Platz. „So soll es sein, ein Turnier für alle, die aus Leidenschaft Fußballspielen“, so Arslan, der mit der Turnierleitung auch den fairsten Spieler des Wettbewerbs kürte: Für sein besonders sportsmännisches Handeln wurde Michel Paternoga ausgezeichnet.

Gegner über die Bande getragen

Der Schlussmann der Sportfreunde Bottrop war einem verletzten Spieler der generischen Mannschaft sofort zur Hilfe geeilt und hatte ihn über die Bande getragen. „Das sind tolle Szenen“, lobte Arslan. Bester Spieler des Turniers wurde Tim Zachert vom SV Fortuna Bottrop. Die Ehrung für den besten Keeper erhielt VfB-Schlussmann Marvin Burow.