Mit 95 Fotos: Turbulente Szenen in der Dieter-Renz-Halle

Der VfB Bottrop und der VfB Kirchhellen dominierten am Samstag das Geschehen in der Vorrundengruppe B. Neben den beiden Bezirksligisten zog noch der VfL Grafenwald als zweitbester Gruppendritter das Ticket für die Zwischenrunde. Das Duell der Wöller mit dem VfB Kirchhellen wird noch länger für Gesprächsstoff sorgen.

Drei Platzverweise, zwei Zeitstrafen und eine Rudelbildung: Das letzte Spiel der Vorrundengruppe B zwischen dem VfB Kirchhellen und dem VfL Grafenwald (2:0) ließ die Gemüter auf und neben dem Platz hochkochen. „Völlig unnötig“, kommentierte Turnierleiter Michael Schmidt, wollte den Derbycharakter nicht als Entschuldigung gelten lassen. Grafenwalds Trainer Sven Koutcky und seinen Spieler Samet Vali wurden wegen ihrer lautstarken Äußerungen Richtung Schiedsrichter vom Feld verwiesen, Kirchhellens Luca Kleine-Wieskamp sah erst eine Gelbe Karte, leistete sich dann einen Wechselfehler. Der dämlichste Platzverweis der Stadtmeisterschaften wird ihm eine mindestens zweiwöchige Sperre einbringen.

Beide Mannschaften bekommen in der Zwischenrunde eine zweite Chance, sich besser zu präsentieren. Kirchhellen und Grafenwald treffen am Sonntag um 11.18 Uhr erneut aufeinander.

Fußball gespielt wurde in der Gruppe B auch. Am besten vom VfB Bottrop, der sich in allen vier Spielen durchsetzte und nur mit den Teams aus dem Bottroper Norden Probleme hatte. Der VfB Kirchhellen unterlag den Schwarz-Weißen nur knapp (1:2), der VfL Grafenwald führte lange Zeit mit 1:0, brach dann aber deutlich ein (1:4).

Rhenania Bottrop marschiert durch die Vorrundengruppe C

Am Ende reichte es dann doch noch für den SV Fortuna Bottrop: Die Mannschaft von Sebastian Stempel war mit einer deftigen 0:4-Niederlage gegen den SV Rhenania Bottrop und einem enttäuschenden Remis gegen den SV 1911 Bottrop (1:1) ins Turnier gestartet, sicherte dann aber doch noch den zweiten Platz in der Gruppe C.

Souverän durch die Gruppe C marschierte der SV Rhenania Bottrop. Der Spitzenreiter der Kreisliga A leistete sich nur im abschließenden Spiel gegen BW Fuhlenbrock trotz einer 3:1-Führung einen Punktverlust (3:3). Beeindruckend stark waren dagegen die Leistungen gegen den SV Fortuna, die Hobbyliga Bottrop (6:1) und den SV 1911 Bottrop (4:0). Die Elfer waren die positive Überraschung der Vorrunde. Der B-Kreisligist überzeugte vor allem mit einer starken Defensive. Gegen den SV Fortuna hätte das beinahe zum Sieg gereicht. Nach einer 1:0-Führung machte dem SV eine Zwei-Minuten-Strafe einen Strich durch die Rechnung. BW Fuhlenbrock erreichte Platz drei in der Gruppe. Das reicht für die Blau-Weißen nicht, weil die anderen Gruppendritten mehr Punkte sammelten.

Spieltermine der Männer am Sonntag

Zwischenrundengruppe D

11.00 Uhr: Dostlukspor Bottrop - Rhenania Bottrop

11.18 Uhr: VfB Kirchhellen - VfL Grafenwald

12.12 Uhr: Dostlukspor Bottrop - VfB Kirchhellen

12.30 Uhr: Rhenania Bottrop - VfL Grafenwald

13.24 Uhr: VfL Grafenwald - Dostlukspor Bottrop

13.42 Uhr: Rhenania Bottrop - VfB Kirchhellen

Zwischenrundengruppe E

11.36 Uhr: VfB Bottrop - Welheimer Löwen

11.54 Uhr: Fortuna Bottrop - FC Bottrop

12.48 Uhr: VfB Bottrop - Fortuna Bottrop

13.06 Uhr: Welheimer Löwen - FC Bottrop

14.00 Uhr: FC Bottrop - VfB Bottrop

14.18 Uhr: Welheimer Löwen - Fortuna Bottrop

Halbfinale

15.25 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe E

15.45 Uhr: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D

Spiel um Platz 3

16.25 Uhr: Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Finale

17.15 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2

Melissa Grimaldi (r.) erzielte in fünf Vorrundenspielen zehn Treffer. Foto: Felix Hoffmann / FELx

Grimaldi-Zwillinge begeistern das Publikum

Bottrops Fußballerinnen ermittelten am Samstag ihre Halbfinalteilnehmer. Die überzeugendste Vorstellung aller sechs Teilnehmer lieferte der SV Fortuna Bottrop ab. Der A-Kreisligist setzte sich knapp gegen die klassenhöhere Konkurrenz von BW Fuhlenbrock (2:1) und Rhenania Bottrop (2:1) durch und wurde in den Duellen mit dem TSV Feldhausen (4:1), VfL Grafenwald (7:0) und VfB Bottrop (7:1) ihrer Favoritenstellung gerecht. In den Fokus spielten sich dabei vor allem die Grimaldi-Zwillinge. Melissa und Giulia erzielten zusammen 13 Treffer, begeisterten das Publikum aber auch mit schlauen Spielzügen.

Etwas hinter den Erwartungen zurück blieb Landesligist BW Fuhlenbrock. Die Mannschaft von Trainerin Mirsada Hoffmann-Kovac musste sich dem SV Fortuna und dem SV Rhenania geschlagen geben, erreichte aber als Tabellendritter ebenso das Halbfinale, wie das Überraschungsteam des TSV Feldhausen. Der von Alexander Rietz trainierte B-Kreisligist sicherte sich vor dem VfB Bottrop und dem VfL Grafenwald den vierten Platz.

Spieltermine der Frauen am Sonntag

Halbfinale

14.45 Uhr: Fortuna Bottrop - TSV Feldhausen

15.05 Uhr: Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock

Spiel um Platz 3

16.05 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF2

Finale

16.50 Uhr: Gewinner HF1 - Gewinner HF2