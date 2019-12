Bottrop. Beim 20. Badminton-Doppel-Jahreswendturnier des BC Bottrop 89 gab es eine Fotobox, Freigetränke – und eine internationale Premiere.

Mit 27 Fotos: Gronkiewicz’ besondere Premiere bei Bottrop 89

Die Turnhalle der August-Everding-Realschule ist voll: Dicht an dicht wird ein Badminton-Match neben dem anderen gespielt. Die, die Pause haben, sitzen am Rand auf Bänken, Matten und auf dem Boden. „Es ist ja jetzt schon etwas leerer, heute Vormittag war es richtig voll“, sagt Marco Buchheit lachend – er ist Geschäftsführer des BC 89 Bottrop, der 2019 zum 20. Mal zum Jahreswendturnier eingeladen hatte. Ein beliebter Treff für Halle Badminton-Leistungsklassen, Vereinsmitglieder, Heimkehrerinnen und Heimkehrer – und eine besondere Teilnehmerin.

Buchheit ist stolz: „Die Region hier ist eine Badminton-Hochburg, so dass wir ein starkes Einzugsgebiet haben. Dadurch dass Leute, die über die Weihnachtsferien hier sind, für Vereine in Bayern oder Niedersachsen gemeldet sind, wird das dann noch ein wenig größer – und in diesem Jahr haben wir auch eine internationale Spielerin dabei.“

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Andreas Muralter (links) und David Fischer Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Andreas Muralter Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 David Fischer (vorn) und Andreas Muralter (rechts) Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Stefan Schmitz Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Markus Weidel Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Stefan Schmitz Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Markus Weidel Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Marion Muralter (links) und Dirk Gehrke Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Marion Muralter (links) und Dirk Gehrke Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Dirk Gehrke Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Turnierbetrieb Foto: Michael Korte

Jahreswendturnier des BC 89 Laura Gronkiewicz Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Rene Sieveneck (links) und Laura Gronkiewicz Foto: FUNKE Foto Services

Jahreswendturnier des BC 89 Laura Gronkiewicz (vorn) und Rene Sieveneck Foto: FUNKE Foto Services

Gronkiewicz: „Ich mag den Ort und die Leute hier in Bottrop“

Die 17-jährige Laura Gronkiewicz kommt aus Płock, rund 100 Kilometer von Warschau entfernt, ist aber regelmäßig beim BC 89 und steht 2019 erstmals sowohl im Feld des Damendoppels als auch im gemischten Doppel beim Jahreswendturnier.

„Ich besuche etwa zweimal im Monat meinen Vater hier in Bottrop“, erklärt Gronkiewicz, „und da ich mein Hobby liebe, spiele ich dann immer hier beim BC 89. Ich mag den Ort und die Leute hier in Bottrop“ – passend, dass Gronkiewicz, die kürzlich dritte bei der polnischen Meisterschaft wurde, ausgerechnet hier einen Meilenstein erlebt.

„Es ist mein erstes Turnier in einem anderen Land. Das ist sehr wichtig und besonders für mich – einfach um neue Leute kennenzulernen und um mich weiterzuentwickeln“, erklärt sie, und meint: „Der Sport ist ja hier genau der gleiche wie in Polen.“

Gronkiewicz geht nur einmal als Verliererin vom Feld

Da es in Polen kein Ligasystem gibt, taten sich die Veranstalter schwer, Gronkiewicz in eine Spielklasse einzusortieren – in der Klasse B. Mit dem Bottroper René Sieveneck gewann sie am Ende das gemischte Doppel, ohne im gesamten Turnier einen Satz abzugeben, mit Hanna Siepmann wurde sie im Damendoppel B erst im Finale gestoppt.

Für den BC 89 ist es eine schöne Anekdote, dass ausgerechnet zum 20. Geburtstag des Jahreswendturniers erstmals ein internationaler Verein in der Teilnehmerliste ist – aber auch sonst gibt es vieles, was diese Ausgabe besonders macht.

Fotobox und Freigetränke zum 20. Geburtstag

„Wir geben einen aus“, erklärt Buchheit – alle Gäste bekommen ein Freigetränk, in der Hallenecke ist zudem eine Fotobox für Erinnerungsfotos aufgebaut – das hilft auch, die manchmal langen Tage etwas zu verkürzen.

Denn alle Klassen starten vormittags oder mittags, laufen dann abends auf die Finalspiele hinaus. Dadurch stehen immer alle gleichzeitig auf den Feldern – ob internationale Spielerin, ob Zweitligaspieler Julian Lohau oder der Hobbyspieler. „Wir haben alle Leistungsstufen hier, wir wollen die aber auf keinen Fall trennen“, erklärt Buchheit – „haben wir noch nie, werden wir auch nicht.“

Auch deshalb entsteht die besondere familiäre Stimmung beim Jahreswendturnier, auch deshalb ist die Halle in 24 Badminton-Stunden mit insgesamt 260 Sportlerinnen und Sportlerin immer voll.

Alle Siegerinnen und Sieger beim JWT 20:

Herrendoppel A

1. Dave Eberhard/Steffen Triebsees (Sterkrade-Nord)

2. Julian Lohau/David Stremlau (STC BW Solingen/VfB GW Mülheim)

3. Tim Dochtermann/Raphael Kleiß (WMTV Solingen)



Damendoppel A

1. Karina Kamp/Mandy Zängerle (Datteln)

2. Sofia Lazic/Julia Weode (BC 89 Bottrop)

3. Elara Bliß/Anna Rogall (Gladbecker FC/ TB Osterfeld)



Mixed A

1. Dirk Reiher/Mandy Zängerle (TV Datteln)

2. Andreas Muralter/Julia Weide (BC 89)

3. Dave Eberhard/Marie Schweitzer (Sterkrade-Nord)

Herrendoppel B

1. Marcus May/Florian Schröder (Hilden)

2. René Sieveneick/Simon Weiß (BC 89)

3. Marcel Haupt/Hennig Schrörs (Bayer Uerdingen)



Damendoppel B

1. Pia Mölder/Daniela Zurek (TSV Heimaterde/PSV Gelsenkirchen)

2. Laura Gronkiewicz/Hanna Siepmann (Masovia Plock/BC 89 Bottrop)

3. Lisa Herlicka/Maria Schmitt (Essen)



Mixed B

1. René Sieveneck/Laura Gronkiewicz (BC 89/Masovia Plock)

2. Timo Nitka/Alina Jimenez (BC 89)

3. Marius Frickenstein/Sabine Tegelmann (Ski Club Unna/TSC Münster)

Herrendoppel C

1. Maik Brod/Till Krajewski (VfL Hüls)

2. David Rosenstiel/Georg Selka (SV Gea Happel)

3. Arne Hornig/Finn Schwarz (Sterkr.-Nord)



Damendoppel C

1. Beate Elpers/Antje Leffers (No Limit Nottuln/BC Kleve)

2. Stefanie Brunne/Jessca De Byl (Tbd. Osterfeld)

3. Helga Nottebohm/Irene Stempniak (1. BV Mülheim)



Mixed C

1. Andre Stelten/Darleen Sturm (BC 89)

2. Christoph Kornowski/Vannesa Kornetzki (TuS Ende)

3. Arne Hornig/Carolin Fechner (Sterkrade-Nord)

Alle Ergebnisse online auf jwt.bc89bottrop.de.