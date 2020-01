Bei der Hallenstadtmeisterschaft spielen gerade die Frauen ihre Halbfinalisten aus. Auch die Männer sind mittlerweile am Ball.

Live: VfB Bottrop bezwingt VfB Kirchhellen

Bei den Männern sind die ersten beiden Zwischenrunden-Ticket bereits an Dostlukspor Bottrop und die Welheimer Löwen vergeben. Jetzt spielen die Frauen ihre Vorrunde aus. Im ersten Spiel gab es für den Bezirksligisten Rhenania Bottrop gleich den ersten Dämpfer. Der SV Fortuna Bottrop setzte sich mit 3:1 durch.

Vorrunde Frauen

10.00 Uhr: Rhenania Bottrop - Fortuna Bottrop 1:3

10.15 Uhr: VfB Bottrop - TSV Feldhausen 1:1

10.30 Uhr: BW Fuhlenbrock - VfL Grafenwald 4:0

10.45 Uhr: Fortuna Bottrop - TSV Feldhausen 4:1

11.00 Uhr: Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock 2:1

11.15 Uhr: VfL Grafenwald - VfB Bottrop 2:2

11.30 Uhr: Fortuna Bottrop - BW Fuhlenbrock 2:1

11.45 Uhr: VfL Grafenwald - TSV Feldhausen 1:1

12.00 Uhr: VfB Bottrop - Rhenania Bottrop 1:5

12.15 Uhr: VfL Grafenwald - Fortuna Bottrop 0:7

12.30 Uhr: VfB Bottrop - BW Fuhlenbrock 0:1

12.45 Uhr: TSV Feldhausen - Rhenania Bottrop 2:2

13.00 Uhr: Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:1

13.30 Uhr: Rhenania Bottrop - VfL Grafenwald 4:0 (live)

14.00 Uhr: TSV Feldhausen - BW Fuhlenbrock

Sonntag, Halbfinale

14.45 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde

15.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Sonntag, Spiel um Platz 3

16.05 Uhr: Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Sonntag, Finale

16.50 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2

Männer

Dostlukspor Bottrop sicherte sich am Freitag den Sieg in der Vorrundengruppe A. Foto: Felix Hoffmann / FELx

Freitag, Vorrundengruppe A

18.00 Uhr: FC Bottrop - Dostlukspor Bottrop 2:1

18.15 Uhr: TSV Feldhausen - Welheimer Löwen 1:3

18.30 Uhr: VfR Polonia Ebel - FC Bottrop 3:4

18.45 Uhr: Welheimer Löwen - Dostlukspor Bottrop 1:3

19.00 Uhr: TSV Feldhausen - VfR Polonia Ebel 3:3

19.15 Uhr: Welheimer Löwen - FC Bottrop 2:0

19.30 Uhr: Dostlukspor Bottrop - VfR Polonia Ebel 3:2

19.45 Uhr: FC Bottrop - TSV Feldhausen 7:2

20.00 Uhr: VfR Polonia Ebel - Welheimer Löwen 1:3

20.15 Uhr: Dostlukspor Bottrop - TSV Feldhausen 4:1

Samstag, Vorrundengruppe B

13.15 Uhr: VfB Bottrop - VfB Kirchhellen 2:1 (Live)

13.45 Uhr: VfL Grafenwald - SF 08/21 Bottrop

14.15 Uhr: SV Vonderort - VfB Bottrop

14.30 Uhr: SF 08/21 Bottrop - VfB Kirchhellen

14.45 Uhr: VfL Grafenwald - SV Vonderort

15.00 Uhr: SF 08/21 Bottrop - VfB Bottrop

15.15 Uhr: VfB Kirchhellen - SV Vonderort

15.30 Uhr: VfB Bottrop - VfL Grafenwald

16.00 Uhr: SV Vonderort - SF 08/21 Bottrop

16.30 Uhr: VfB Kirchhellen - VfL Grafenwald

Samstag, Vorrundengruppe C

15.45 Uhr: Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop

16.15 Uhr: BW Fuhlenbrock - Hobbyliga Bottrop

16.45 Uhr: SV 1911 Bottrop - Fortuna Bottrop

17.00 Uhr: Hobbyliga Bottrop - Rhenania Bottrop

17.15 Uhr: BW Fuhlenbrock - SV 1911 Bottrop

17.30 Uhr: Hobbyliga Bottrop - Fortuna Bottrop

17.45 Uhr: Rhenania Bottrop - SV 1911 Bottrop

18.00 Uhr: Fortuna Bottrop - BW Fuhlenbrock

18.15 Uhr: SV 1911 Bottrop - Hobbyliga Bottrop

18.30 Uhr: Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock

Sonntag, Zwischenrundengruppe D

11.00 Uhr: Sieger Gruppe A - Sieger Gruppe C

11.18 Uhr: Zweiter Gruppe B - Bester Dritter II

12.12 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

12.30 Uhr: Sieger Gruppe C - Bester Dritter II

13.24 Uhr: Bester Dritter II - Sieger Gruppe A

13.42 Uhr: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe B

Sonntag, Zwischenrundengruppe E

11.36 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

11.54 Uhr: Zweiter Gruppe C - Bester Dritter

12.48 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe C

13.06 Uhr: Zweiter Gruppe A - Bester Dritter

14.00 Uhr: Bester Dritter - Sieger Gruppe B

14.18 Uhr: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe C

Sonntag, Halbfinale

15.25 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe E

15.45 Uhr: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D

Sonntag, Spiel um Platz 3

16.25 Uhr: Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Sonntag, Finale

17.15 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2