Kolumne: Zum Abschluss der Saison noch eine neue Bestzeit

Essen. Der Blumensaatlauf am Baldeneysee ist in der Läuferszene sehr beliebt. Zum Abschluss der Saison winken hier noch einmal schnelle Zeiten.

Nach den 25 Kilometern beim Herbstwaldlauf Anfang November ging es für mich am Samstag auf eine mir vertraute Strecke: die 10 Kilometer beim Essener Blumensaatlauf am Baldeneysee. Aus dem letzten Jahr war mir das unglaublich starke Teilnehmerfeld insgesamt und auch in den Altersklassen durchaus bekannt. Wer hier nicht unter 40 Minuten läuft, der hat in der Frauenhauptklasse keine guten Chancen auf einen ersten, zweiten oder dritten Platz.