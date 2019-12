Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Vorentscheidung

Die Fußballer von Blau-Weiß Fuhlenbrock gehen mit einem beruhigenden Zehn-Punkte-Vorsprung in die Winterpause. Von einer Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Kreisliga wollen Sven Tappeser und Selcuk Demir aber nichts wissen.

Das Trainerduo tritt auf die Euphoriebremse. „Wir müssen uns in der Rückrunde noch auf große Gegenwehr einstellen. Unsere Gegner werden mauern. Wir brauchen in jedem Spiel 100 Prozent“, so Tappeser.