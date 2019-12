Kein Durchkommen für Adler 07 Bottrop im Spitzenspiel

In den letzten zehn Minuten der Partie drehten die Adler noch einmal auf. Das reichte aber nicht, um dem Spiel eine Wende zu geben, sondern nur noch dazu, die drohende Klatsche abzuwenden. Die SG Überruhr IV war mit Ausnahme zweier kurzer Phasen das dominante Team und kassierte am Dienstagabend verdient die Siegpunkte im Spitzenspiel der Landesliga ein.

Ein vorweg: Das Duell zwischen Überruhr und Bottrop war bis in die Schlussphase nicht das, was sich die Zuschauer erhofft hatten. Den längsten Applaus gab es vor der Partie und hatte mit dem Spiel nichts zu tun. Anhaltendes Klatschen ersetzte nämlich die Schweigeminute für einen Handballer der SG Überruhr, der vor wenigen Wochen während eines Meisterschaftsspiels kollabiert und wenig später im Krankenhaus verstorben war.

SG Überruhr übernimmt nach schwachem Start die Regie

Die ersten Minuten der Partie waren zwar fahrig und mit vielen Fehlern behaftet, ließen aber zumindest auf einen spannenden Verlauf hoffen. Bottrop ging in Führung, offenbarte aber schon in den ersten Spielzügen einen Mangel an Konzentration. Ohne die zu laschen Torabschlüsse, ungenauen Zuspiele und Schwächen in der Ballbehandlung hätten sich die Bottroperinnen Respekt erspielen und ihre Führung ausbauen können. Die Mannschaft, die als erste ihre Nervosität abbauen konnte, war die SG Überruhr, die in der 13. Minute erstmals in Führung ging (7:6). Bis zur Halbzeit nahm das Kräfteverhältnis dann immer mehr Kontur an.

Bottrop Am Sonntag fahren die Adler zur HSG Haan Die zweite Saisonniederlage bedeutet für Adler 07 Bottrop einen Rückschlag im Kampf um den Verbandsliga-Aufstieg. Der Rückstand auf Platz zwei, der zum Gang in die höhere Liga berechtigen würde, beträgt nach neun von 26 Saisonspielen drei Punkte. Das letzte Spiel des Jahres bestreiten die Bottroperinnen am kommenden Sonntag. Trainer Frank Meese und sein Team müssen dann beim Tabellenachten HSG Adler Haan II antreten (16.45 Uhr).

Die SG Überruhr schaltete von Angriff blitzschnell auf Verteidigung um und zwang Bottrop damit immer wieder ins Positionsspiel. Dort spielten die Essenerinnen dann oft ihre körperliche Überlegenheit aus. Durch die Mitte ging so gut wie überhaupt nichts, Bottrops Außen fehlte das Zielwasser und auch der Rückraum konnte keinen Druck aufbauen. Dass die Bottroperinnen überhaupt noch an einen Punktgewinn glauben durften, hatten sie einigen guten Parden ihrer Torhüterinnen zu verdanken. Der 15:11-Halbzeitstand entsprach dem Spielverlauf.

Adler 07 Bottrop kommt noch mal auf fünf Tore heran

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die SG Überruhr innerhalb von 15 Minuten sogar noch auf zehn Tore ab (27:17). Doch die Bottroperinnen fühlten sich jetzt an ihrer Ehre gepackt und zeigten zur Verwunderung des Publikums nun ein ganz anderes Gesicht. Weil die SG nun einen Gang zurückschaltete und nicht mehr so konsequent verteidigte, kamen die Adler immer wieder über Tempogegenstöße zum Torerfolg. Aus dem kleinen Fünkchen Hoffnung hätte noch ein solides Feuerchen werden können: Bottrop verkürzte nämlich auf 25:29, hatte dann zwei gute Chancen, auf vier Tore heran zu kommen. Doch Überuhrs Trainer Markus Bärthel brachte seine Spielerinnen in einer Auszeit wieder in die Spur.

SG Überruhr - Adler 07 Bottrop 30:25

Überruhr: Tasche (3), Stempel (1), Servaty (1), Maddahi (5), Verhöven (2), Landwehr (2), Peter (9), Schulte (1), Honnerlage, Meusch (3), Sanders (2), Albrecht, Luhmer (1). Bottrop: Klanten (6), Brandes (1), Bergforth (2), S. Klanten, Heek, Lückenotte (2), Verwaayen, Schmidt (4), Buchholz, Kramer (7), Kolberg, Fleuren, Sieveneck (1). Schiedsrichter: Benjamin Linden. Zuschauer: 120.