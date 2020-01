Bottrop. In einer dramatischen Partie bezwang der BBA-Top-Mann van Erp Berlins Spitzenspieler Martin Horn. Zuvor gab’s eine Niederlage gegen Magdeburg.

Jean van Erp sichert Bottroper Billard-Akademie einen Punkt

Zwar sieglos, aber nicht unzufrieden waren die Spieler der Bottroper Billard-Akademie nach ihrem Doppelspieltag in der 1. Dreiband-Bundesliga. Nach einer 0:8-Niederlage gegen den 1. BC Magdeburg erkämpfte sich das Team um Kapitän Christian Rudolph ein Unentschieden gegen den bis dato Tabellenführer BC International.

„Am Sonntag lief es gegen Magdeburg nicht wirklich rund für uns“, berichtet Christian Rudolph. Dass es gegen den amtierenden Deutschen Meister nicht einfach werden würde, war aber schon beim Anblick der Aufstellung klar: „Sie sind in Bestbesetzung angetreten und wir hätten schon einen Sahnetag gebraucht, um zumindest ein Unentschieden zu holen“, sagte Rudolph, der seine Partie gegen Dion Nelin mit 22:40 verlor. Auch Tom Löwe zog gegen Michael Puse (29:40) den Kürzeren. Ähnlich erging es Tobias Bouerdick am vierten Brett. Er musste sich Markus Schönhoff mit 28:40 geschlagen geben.

Dann wurden die Bottroper allerdings noch Zeugen einer Glanzvorstellung im Dreiband-Billard: Bottrops Top-Mann Jean van Erp bekam es mit dem amtierende Weltmeister Dick Jaspers zu tun. Der legte einen Auftritt hin, den es auch in der Bundesliga nur äußerst selten zu sehen gibt: In nur acht Aufnahmen schaffte der Niederländer die 40 Punkte. Den Grundstein dafür legte er direkt zu Beginn, nämlich mit einer Serie von 20 Punkten. „Das war unglaublich“, musste Christian Rudolph anerkennen. Der Bottroper, der ebenfalls bereits Weltmeister war, kann sich nicht erinnern, in seinem Leben eine solche Serie gespielt zu haben. „Das war eine Glanz-Partie und Jean einfach chancenlos.“

Tom Löwe mit guter Leistung

Diese Partie nahm Jean von Erp wohl als Ansporn für seine zweite Begegnung des Wochenendes, in der es die Billard-Akademie mit dem BC International zu tun bekam. Er sorgte am Spitzenbrett gegen Martin Horn nämlich für den entscheidenden Punkt zum Ausgleich.

Zuvor hatte schon Youngster Tom Löwe gegen Norbert Roestel aufgedreht und mit 40:22 in 24 Aufnahmen gewonnen. „Das hat er echt klasse gemacht“, fand Rudolph, der auch gegen Nicos Polychronopoulos nicht richtig ins Spiel fand. Der Grieche, den die Gäste aus Berlin noch kurzfristig hatten einfliegen lassen, gewann mit 40:26. Weil auch Tobias Bouerdick gegen Cengiz Karaca nicht gewinnen konnte (23:40), musste die Spitzenpartie des Tages darüber entscheiden, ob die Bottroper Dreiband-Spieler doch noch mit einem Punktgewinn aus dem Wochenende gehen.

Ersten Matchball ausgelassen

In einer hochdramatischen Partie setzte sich Jean van Erp schließlich mit 40:36 gegen die Nummer 13 der Welt, Martin Horn, durch. Und das, obwohl er einen ersten Matchball nach 14 Aufnahmen ungenutzt und Horn somit wieder ins Spiel kommen ließ. Weil aber auch der Berliner Top-Spieler noch einmal patzte, sichert sich van Erp mit 18 Aufnahmen den Sieg und den Bottropern das wichtige Unentschieden.

„Mit dem einen Punkt aus den zwei Partien können wir darum schon zufrieden sein“, resümierte Kapitän Christian Rudolph. Die Bottroper rangieren daher auch weiter auf Tabellenplatz sechs.