In die Landeshauptstadt

Durch den Turniersieg geht die Hallentournee des SV Rhenania Bottrop in die Verlängerung. Die Spielerinnen um Trainer Marc Wittstamm dürfen in einer Woche noch bei den Hallenmeisterschaften auf Verbandsebene in Düsseldorf antreten.

Die Konkurrenz ist dann noch einmal stärker, Marc Wittstamm formuliert das Ziel so: „Das wollen wir so gut wie möglich mitnehmen, schließlich vertreten wir dort den Kreis.“