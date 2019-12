Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im letzten Spiel des Jahres gegen die HSG Hamborn

Nur vier Siege trennen die Adler noch von einer perfekten Hinrunde. Dem Spiel gegen Sterkrade folgt am 15. Dezember das letzte Heimspiel des Jahres. Gegner in der Dieter-Renz-Halle ist dann der Tabellensiebte HSG Hamborn United. Das erste Spiel des Jahres 2020 ist dann ein Auswärtsspiel. Am 12. Januar geht es zum HSV Dümpten, der aktuell auf dem elften Tabellenplatz steht.