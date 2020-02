Kirchhellen. Nach zwei Aufstiegen in Folge warten große Herausforderungen: Die Jugendmannschaft des GC Schwarze Heide tritt in der Regionalliga an.

GC Schwarze Heide: Nachwuchs klettert weiter nach oben

Beim GC Schwarze Heide Kirchhellen kreist aktuell der Hammer. Direkt vor dem Clubheim wird auf Spielbahn 1 das Wasserhindernis erweitert, an der Driving Range entstehen neue Räumlichkeiten für die Trainer. Es wirkt fast so, als wolle sich der Klub für eine ganz besondere Saison herausputzen. Aus der Perspektive der Jugendmannschaft wird das Sportjahr 2020 tatsächlich ein ganz besonderes. Denn die Talente des Vereins sind in die Regionalliga aufgestiegen und müssen sich ab Mai mit einer enorm starken Konkurrenz messen.

Marcel Kunefke ist immer noch ein wenig sprachlos, wenn er an die zurückliegende Saison denkt. Der Trainer des GC Schwarze-Heide hatte mit seinem Jugendteam die Landesliga regelrecht auf links gekrempelt. Als Aufsteiger wohlgemerkt. „Das war eine überragende Saison“, sagt Kunefke und gibt unumwunden zu, dass er vor dem Saisonstart noch leichte Zweifel gehegt hatte, ob sein junges Team überhaupt schon reif für die Landesliga sei. „Wir wussten ja nicht genau, was uns erwartet, aber als die Mannschaft an den ersten Spieltagen merkte, dass sie mithalten kann, war sie nicht mehr zu bremsen. Spielerinnen und Spieler hat der Ehrgeiz gepackt.“ Am Ende der Saison stand völlig unerwartet der Aufstieg in die Regionalliga.

Optimale Trainingsmöglichkeiten ebnen den Weg zum Erfolg

Das Jugendteam des GC Schwarze Heide Kirchhellen war in der vergangenen Saison nicht zu bremsen. Foto: GCSH / Fremdbild

Für den Erfolg macht Kunefke verschiedene Faktoren verantwortlich. „Das Team hatte einen unglaublichen Mannschaftsgeist, der Zusammenhalt und die Leistungsbereitschaft waren groß“, erklärt er und führt fort: „Jedes Mitglied der Mannschaft hat sich in dieser Saison menschlich und spielerisch enorm entwickelt. Ich hatte nicht erwartet, dass am Ende der Aufstieg stehen würde.“ Einen weiteren Grund für den Erfolg sieht Kunefke in der Aufstellung des GC Schwarze Heide: „Es gibt kaum einen Club, der so hervorragende Trainingsbedingungen bietet. Der Vorstand unterstützt uns, die Anlage selbst lässt keine Wünsche offen. Wir konnten konzentriert arbeiten, hatten alle Möglichkeiten.“

Der Erfolg der vergangenen Saison ist zugleich eine Verpflichtung für die neue: Kunefke und sein Team stellen sich auf eine Spielzeit ein, in der die Gegner noch einmal deutlich stärker sein werden. Angst vor der Herausforderung haben die Kirchhellener jedoch nicht, auch wenn zwei Leistungsträger dem Team entwachsen sind und durch Nachrücker aus der zweiten Mannschaft ersetzt werden müssen. „Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft an der neuen Herausforderung weiter reifen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Spielzeit“, sagt Kunefke.

Bottrop Start am 10. Mai Die Regionalliga-Saison beginnt für die Kirchhellener Jugendmannschaft mit dem ersten Spieltag am 10. Mai. Die Kirchhellener müssen sich in ihrer Gruppe mit dem Golfclub Essen-Heidhausen, dem GC Hösel und dem GC Hubbelrath II messen. Die weiteren Spieltage werden am 21. Mai, 11. Juni und 11. August ausgetragen.

Das Mannschaftstraining beginnt im März

Noch bereiten sich die Spielerinnen und Spieler des Teams individuell auf die anstehende Saison vor, im März beginnt dann das gemeinsame Mannschaftstraining. „Wir werden in der Vorbereitung gezielt die Zusammenarbeit mit den Clubmannschaften suchen. Der Nachwuchs soll sich ruhig mit den besten Spielern des Vereins messen. Das ist für alle eine Herausforderung und schafft größere Anreize“, sagt Kunefke. Konkrete Zielvorgaben für die neue Spielzeit gibt es vom Trainer nicht. Kunefke sagt mit Blick auf die Erfahrungen der zurückliegenden Saison: „Lassen wir uns einfach überraschen.“