Für Rhenania geht es in der Kreisliga A weiter

Für die U13 von Rhenania Bottrop geht es nach der Winterpause in der Kreisliga A weiter. Gegner sind dann unter anderem BW Fuhlenbrock, die erste und zweite Mannschaft des VfB Bottrop sowie der FC Bottrop. Das erste Spiel steigt am 25. Januar.

„Wenn wir uns so weiter entwickeln, dann können wir auch in der Kreisliga A eine sehr gute Rolle spielen“, ist sich Trainer Daniel Teigelkamp sicher. Zuvor legt Bottrop aber die Füße hoch – und freute sich über ein gemeinsames Essen am Dienstagabend.