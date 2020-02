Fortuna Bottrop: Spieler lassen Neymar und Mbappe abblitzen

Die Derbyniederlage gegen den VfB Bottrop tat den Fußballern des SV Fortuna weh. Das gibt auch Nico Andreadakis unumwunden zu. Doch die Rheinbaben zeigten nach dem 1:3 eine Reaktion, die dem Co-Trainer Respekt abnötigte: „Wir haben Dortmunder im Kader, sogar welche mit Dauerkarte. Alle haben am Dienstag auf einen Stadionbesuch verzichtet, damit wir gemeinsam trainieren können. Das Champions League-Spiel gegen Paris haben wir uns anschließend gemeinsam im Clubheim angeschaut. Das war ein starkes Zeichen.“

Die Opferbereitschaft der Fortuna-Borussen ließ auch die Königsblauen im Kader nicht kalt, kittete vor dem Duell mit Adler Union Frintrop alle Derbywunden. „Wir schauen jetzt wieder nach vorn. Wir wollen nicht um Platz sieben oder acht Spielen, Platz drei ist sogar noch möglich“, sagt Andreadakis, der am Sonntag erneut den familiär verhinderten Chefcoach Sebastian Stempel an der Seitenlinie vertritt. Bei Adler Union Frintrop können die Fortunen aus eigener Kraft wieder mindestens einen Tabellenplatz gut machen. Die Essener liegen punktgleich vor den Bottropern auf Platz acht. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe“, sagt Andreadakis und erinnert sich an das umkämpfte Hinspiel, das mit einer torreichen Punkteteilung endete (4:4).

Fortunas Optimismus wird auch durch die personellen Ausfälle nicht gemindert. Andreadakis muss am Sonntag neben seinem Toptorjäger Ralf Thiel auch Matthias Zieler und Dominik Wenderdel aus der Kaderliste streichen. Er selbst wird dem Team nur als Coach an der Seitenlinie zur Verfügung stehen. „Wir können das auffangen“, sagt der 35-Jährige, „wir sind nicht von einzelnen abhängig und werden diese Aufgabe mannschaftlich lösen.“

Tabelle: Bezirksliga