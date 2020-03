„Spielt es noch einmal so!“ Das ist der Auftrag, mit dem der Trainer des SV Fortuna seine Spieler in die Begegnung bei Adler Osterfeld schickt. Einstellung und Herangehensweise aus der Partie gegen Tusem Essen sollen zur Blaupause für einen Erfolg in Oberhausen werden.

„Gegen Essen war unsere erste Halbzeit noch unsicher, aber spätestens nach dem ersten Tor haben wir auch fußballerisch überzeugt“, ist Sebastian Stempel auch mit einigen Tagen Abstand hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 4:0.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Defensive

„Die Jungs wollen alles spielerisch lösen, aber das funktioniert nicht immer, gegen einige Gegner muss man eben über den Kampf kommen. Das wird auch gegen Adler so sein.“ Letztlich war die Defensivleistung der Fortunen die Grundlage für den wichtigen Sieg gegen den Trend nach zwei Niederlagen in Folge. Der Erfolg gegen Tusem war überhaupt erst das dritte „zu Null“-Spiel in der Saison.

In der Hinrunde gegen Adler hatten Stempel ebenfalls die Gegentore geärgert: Tobias Hauner traf in der zweiten, Joel Goldberg in der 45. Minute. Dazu kam das 1:3 durch Hauner in der Nachspielzeit. Vergeblich waren die Fortunen dem Rückstand hinterhergerannt. Es reichte nur zum Anschlusstreffer.

Fortuna Bottrop muss die Viererkette erneut umbauen

Der Einsatz von Torschütze Marcel Leidgebel, der sich gegen Tusem am Knie verletzte und ausgewechselt werden musste, steht auf der Kippe. „Marcel konnte nicht trainieren, mal sehen, ob es Sonntag wieder geht.“ Definitiv fehlen wird Urlauber Norman Hassenrück. „Unsere Viererkette werden wir also wieder umbauen müssen. Aber der Kader ist breit.“

Wieder dabei sind Mattis Thieler und Ralf Thiel. Fortunas Goalgetter wird darauf brennen, seinen Saisonwert von 17 Treffern weiter zu verbessern - auf der Gegenseite steht mit Tobias Hauner der Führende der Torjägerliste (22 Tore).

