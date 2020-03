Fortuna Bottrop nimmt den FC Sterkrade auseinander

Während Fortuna Bottrop weiter der Bezirksliga entgegenstrebt, verabschiedet sich der VfB Bottrop vorerst aus dem Aufstiegsrennen. Die Rhenanen-Reserve ist erst heute am Ball.

Fortuna Bottrop - FC Sterkrade 9:0

Der SV Fortuna bleibt auf Bezirksliga-Kurs. Die Bottroperinnen gingen das Duell gegen den FC Sterkrade 72 gewohnt torhungrig an. Laura Brauner und Melanie Illner steuerten jeweils vier Treffer bei. Beim Stand von 9:0 - nach einem Eigentor der Oberhausenerinnen - wurde die Partie abgebrochen. Für den FC standen nur noch sechs Spielerinnen auf dem Platz. Fortunas Abteilungsleiterin befürchtet, dass Sterkrade 72 das Team vor Saisonende vom Spielbetrieb abmelden wird. „Sie waren als 11er-Team gestartet. Im Winter haben sie sich entschieden, als 9er-Mannschaft weiterzumachen. Aber ich denke, selbst das werden sie nicht durchhalten.“ Die spielleitende Stelle hat die Partie bereits mit 9:0 für den Tabellenführer gewertet. Die Bottroperinnen haben damit weiterhin sieben Punkte Vorsprung auf den SV Raadt.

SV Raadt - VfB Bottrop 4:0

Das Duell der Anwärter auf den Aufstiegsrelegationsplatz entschied der SV Raadt gegen den VfB Bottrop mit 4:0 (1:0) für sich. Paula Schippel brachte Raadt mit 1:0 in Führung. Vorentscheidend für den Spielausgang war das 2:0 nach dem Seitenwechsel. Diesmal schob Maren Schönherr den Ball in das Tor von Mandy Heising (54.). Schönherrs zweiter Treffer folgte in Minute 68. In der Nachspielzeit nutzte Julie Heßlein einen zu kurzen Abwehrversuch der Bottroperinnen zum vierten Treffer. Raadt baute den Vorsprung auf das Team von Oliver Stuchlik auf sieben Punkte aus.

Rhenania II - TB Oberhausen

Heute greift der SV Rhenania II ins Geschehen ein: Durch einen Erfolg gegen den Turnerbund Oberhausen können die Bottroperinnen mit dem Tabellenzweiten Raadt gleichziehen.