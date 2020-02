Die mausgrauen Trikots des SV Fortuna waren das Tüpfelchen auf dem i an diesem stürmischen und regnerischen Wintertag: Die Bottroper kassierten am Sonntag bei der DJK Adler Union Frintrop die achte Saisonniederlage und haben durch das 1:3 (0:1) den Kontakt zur Spitzengruppe der Bezirksliga vorerst verloren.

Cem Sakiz musste im Schatten des Frintroper Wasserturms immer wieder eine unfreiwillige Pause einlegen. Bottrops Mittelfeldmann fehlte der Durchblick. Der Regen und die stürmischen Böen machten dem Brillenträger das Leben schwer. Vom Spielfeldrand wurde ihm ein Taschentuch gereicht, doch das half nur bis zum nächsten Zweikampf. Unter unwirtlichen Bedingungen mussten die Bottroper in Essen ihr 21. Saisonspiel absolvieren. Als Entschuldigung für die Niederlage konnte das aber nicht herhalten. „Spaß gemacht hat das nicht“, erklärte nach Spielende Tim Strickerschmidt. Bottrops Nummer 7 ergänzte selbstkritisch: „Die Bedingungen waren für alle 22 auf dem Feld gleich. Für einen Erfolg hätten wir eine Schüppe mehr drauf legen müssen.“

Kaum Torgelegenheiten in der ersten Halbzeit

Fast 100 Zuschauer, die an den Wänden der Klubgebäude etwas Schutz vor Wind und Regen suchten, sahen eine schwache erste Halbzeit beider Mannschaften. Weder Fortuna noch die gastgebenden Adler kamen zu nennenswerten Torgelegenheiten, das Gros der Partie spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Immerhin: Die Bottroper wirkten defensiv gut organisiert. Ein Eindruck, der sich in der letzten Szene der ersten Halbzeit in Luft auflöste. Nach einem Einwurf und einer Hereingabe stand der baumlange Yannick Reiners völlig blank im Strafraum und hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken. Schiedsrichter Vincenzo Tarantino pfiff die erste Hälfte danach direkt ab.

Bottrop Martin Jaeschke erwartet eine Trotzreaktion Nach der zweiten Niederlage in Folge haben die Fortunen den Anschluss an die Topteams der Liga vorerst verloren. Dennoch blicken die Bottroper den kommenden Aufgaben optimistisch entgegen. Vereinsvorsitzender Martin Jaeschke war sich am Sonntag sicher: „Unsere Mannschaft wird schon im nächsten Spiel gegen Tusem Essen eine Trotzreaktion zeigen.“ Matthias Beckfeld ergänzte mit Blick auf das Restprogramm: „Wenn wir einen positiven Lauf haben, werden wir in der Tabelle auch wieder weiter nach oben klettern. Nach unten schauen müssen wir auf jeden Fall nicht.

„Wir wollten in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr anbrennen lassen“, erklärte Matthias Beckfeld. Der langzeitverletzte Abwehrspieler übernahm an diesem Tag den Job des privat verhinderten Sebastian Stempel. Die Essener spielten der Fortuna sogar noch in die Karten. Jan Cassola sah nach einem Gerangel mit Thilo Grollmann die Rote Karte. Dass Fortuna dann trotz Überzahl das 0:2 kassierte, ärgerte Beckfeld: „Zu wenig Kreativität, kaum Tempo.“ Julius Funke-Kaiser hatte im Anschluss an einen Freistoß getroffen (59.).

Pierre Weyerhorst lässt Fortuna Bottrop für kurze Zeit hoffen

Ein ruhender Ball war es auch, der die Fortunen wieder in Schlagdistanz brachte. Pierre Weyerhorst traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:2. 26 Minuten standen da noch auf der Uhr und die Bottroper glaubten für ein paar Momente wieder an einen möglichen Punktgewinn. Die Frintroper schüttelten das Gegentor jedoch überraschend schnell ab, stellten den alten Abstand bereits fünf Minuten später wieder her. Erneut war es Yannick Reiners, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. Tim Strickerschmidt hatte noch einmal die Gelegenheit zu verkürzen, schob den Ball aber am Tor vorbei (76.). „Wenn er den Ball versenkt, wird es vielleicht noch einmal spannend“, mutmaßte Matthias Beckfeld. Dem Interimstrainer blieb nach 90 Minuten aber nicht mehr, als dem Gegner zu einem durchaus verdienten Sieg zu gratulieren.

