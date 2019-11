Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feste Größe bei Rhenania

Malin Cziuraj ist gebürtige Bottroperin und startete nach ihrem Wechsel zur SGS Essen durch. Dort spielte sie unter anderem U17-Regional- und Bundesliga, bevor sie in der zweiten Mannschaft Regionalliga-Erfahrung sammelte.

Seit zwei Spielzeiten ist die 21-Jährige zurück in ihrer Heimatstadt und schnürt für Rhenania Bottrop in der Bezirksliga die Fußballschuhe. Gleichzeitig studiert Cziuraj dual bei der Stadt Bottrop sowie an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst in Gelsenkirchen.