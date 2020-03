FC Bottrop: Zu wenig Personal für eine Sechser-Abwehrkette

„Wir haben nichts zu verlieren“, stellt FC Bottrops Trainer Mevlüt Ata im Vorfeld des Spiels beim Spitzenreiter FC Blau-Gelb Überruhr fest. Gegen die dominierende Mannschaft der Bezirksliga muss er am Sonntag schon in die taktische Trickkiste greifen, um für eine Überraschung sorgen zu können (15.15 Uhr, Überruhrstraße).

In der letzten Woche ließ der FC Bottrop unerwartet Punkte beim 1:2 gegen Phönix Essen liegen. Ata hadert noch immer mit dem unnötigen Punktverlust: „Das war sehr ärgerlich. Wir haben gefühlt 40 Standardsituationen und holen nichts Zählbares. Da waren wir zu fahrlässig. Phönix hat einen Freistoß in unserer Hälfte und geht gleich in Führung. Aber so ist Fußball.“

Überruhr führt die Bezirksliga-Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an

Jetzt wartet ein ganz anderes Kaliber auf den FC: Der FC Überruhr ist mit zehn Punkten Vorsprung Tabellenführer und hat seit zwölf Spielen nicht mehr verloren. „Sie sind natürlich die Mannschaft der Stunde. In unserer eher ausgeglichenen Liga so zu dominieren – das ist schon eine klasse Leistung“, würdigt Ata die Essener Dominanz. Die 83 erzielten Tore sind ebenso beeindruckend und wird die Bottroper Abwehrreihe vor Probleme stellen.

Mevlüt Ata hat zwar einen Plan gegen die Essener Offensive – will ihn aber nicht so recht verraten: „Wir werden etwas ausprobieren. Aber letztendlich fehlen mir in der Defensive auch die Leute, um eine Fünfer- oder Sechserkette aufzustellen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht so viele Fehler machen, wie in der Vorwoche.“ Eine Sache verspricht Ata aber noch: „Wir werden uns nicht kampflos ergeben.“

