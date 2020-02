Mülheim. So ein Talent sieht man in der Bezirksliga selten: Wilson Moreira Lima Gaspar. Der Mann mit dem langen Namen machte mit dem FCB kurzen Prozess

FC Bottrop: Ein Brasilianer verzaubert Mevlüt Ata

Die bisherigen Testspielresultate waren vielversprechend, am Freitag stieß der FC Bottrop jedoch an seine Grenzen: Die Elf von Mevlüt Ata unterlag beim Bezirksliga-Spitzenteam Mülheimer FC mit 1:4 (1:3).

„So einen Spieler habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ein fantastischer Fußballer“, erklärte Mevlüt Ata und sprach damit auf den Brasilianer im Team des Mülheimer FC an. Wilson Moreira Lima Gaspar sorgte für Dauerstress in Bottrops Defensive, erzielte zwei Treffer und war an den anderen maßgeblich beteiligt. Entschieden war das Spiel bereits nach 24. Minuten. Und dass, obwohl Ahmet Büyüköztürk mit seinem Treffer zum 1:2 (19.) den Mülheimer Offensivdrang für kurze Zeit bremste. „Das war ein bissiger und aggressiver Gegner. Aber zu zwei der vier Gegentreffern liefern wir unfreiwillig die Vorlage. Nach dem vierten Gegentor gab es bei uns kaum noch Gegenwehr“, kommentierte Ata.