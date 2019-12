Der FC Bottrop verbringt den Beginn der Weihnachtszeit im ungemütlichen Tabellenkeller. Gegen die DJK Adler Union Frintrop brachte den FCB am Sonntag die Chancenverwertung um den Lohn der Arbeit, nach dem 1:2 und vor zwei Derbys wächst der Druck auf die Ata-Elf.

Frust bei Büyüköztürk, Cin und Co.

Ahmet Büyüköztürk brüllte seinen Ärger heraus, als ein Pass von ihm im Aus landete. Oktay Cin hüpfte dagegen vor Wut auf der Stelle, nachdem Essens Keeper seine kurz ausgeführte Ecke aus dem Winkel gekratzt hatte. Es fehlte nur noch, dass sich der FC Bottrop auf den Kopf stellte – obwohl es beim gleichen Ergebnis geblieben wäre: Frust an der Welheimer Straße.

Merdan Senyüz (r.) zeigte ebenso wie Partner Turgut Senyüz eine starke Partie auf der Sechser-Position beim FC Bottrop. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der brach umso heftiger aus, weil die dritte Liga-Pleite in Folge die schmerzhafteste der letzten Wochen war. Bottrop zeigte den Großteil der Begegnung eine starke Vorstellung, erzwang ohne Ende Essener Ballverluste und schnürte die Adler nach dem Seitenwechsel in der eigenen Hälfte ein. Nur: Der Siegtreffer ließ auf sich warten – wie so oft in dieser Spielzeit.

FC Bottrop stellt die viertschwächste Offensive

Die eigentlich hochkarätig besetzte Offensive ist inzwischen die viertschwächste der Bezirksliga, weil vor dem gegnerischen Tor immer etwas fehlt. Das Quäntchen Glück, Kraft oder Konzentration: Mevlüt Ata konnte nicht wirklich festmachen, warum gegen Union sieben dicke Tormöglichkeiten auf teils groteske Art und Weise ihr Ziel verfehlten.

Da wäre zum Beispiel Ahmet Büyüköztürk, der nach 27 Minuten die Kugel serviert bekam, diese perfekt verarbeitete – um sie dann über den Zaun zu jagen. Auch Oktay Cin per Freistoß und Ercan Kaynar nach einer sehenswerten Kombination über Cin und Can Uçar verpassten den Ausgleich.

DJK Adler Union Frintrop nutzt die erste echte Chance

Frintrop hatte es zu diesem Zeitpunkt schon deutlich besser gemacht und mit der ersten echten Chance zugeschlagen. Leicht kamen die Gäste über links in den Strafraum, wo Timo Lindemann nur noch den Fuß hin halten musste (23.). Auch kurz vor dem Seitenwechsel brannte es nochmal im Bottroper Strafraum, wobei Essen zu wenig Druck hinter Schuss und Kopfball brachte.

Nur kurz obenauf: Oktay Cin (r.) gewinnt das Kopfballduell, am Ende verliert der FC Bottrop aber. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Druck baute in Durchgang zwei dann der FC Bottrop auf – und zwar jede Menge. Mit frühem Erfolg: Nach einer Uçar-Flanke mit rechts über rechts ging der Ball zu Büyüköztürk durch, der irgendwie aufs Tor schoss. Von der Unterkante der Latte trudelte die Kugel über die Linie (48.). Das 1:1 gab dem Tabellen-15. Aufwind, mit hohem Einsatz presste Bottrop jetzt und ließ Adler Union nicht mehr zur Entfaltung kommen.

Trio treibt das Spiel des FC Bottrop an

Alleine der Lohn fehlte. Angetrieben von den guten Sechsern Merdan und Turgut Senyüz sowie Can Uçar auf rechts tauchte der FC immer wieder im Sechzehner der DJK auf – weiter ging es meist jedoch nicht. Cin (65.) und Uçar (80.) hatten das 2:1 auf dem Fuß.

Und so kam es, wie es kommen musste. Per Konter marschierte Essen in Minute 85 das erste Mal in Hälfte zwei vor das Bottroper Tor – und versenkte den Ball im langen Eck. Ein zweites Comeback verpasste der FC Bottrop, der durch die Ergebnisse der Konkurrenz auf den Abstiegs-Relegationsplatz rutschte. Den Kopf in den Sand stecken will Mevlüt Ata deshalb aber nicht. „Die Jungs haben ein Riesenspiel gemacht. Wir sind alle ziemlich enttäuscht, doch es geht weiter. Wir holen uns die Punkte zurück.“ Bis zur Winterpause bleiben zwei Möglichkeiten: in den Derbys gegen den VfB und Fortuna Bottrop.

