FC Bottrop 19 bändigt die Essener Löwen

Der FC Bottrop 19 hat seine Ungeschlagen-Serie am Sonntag ausgebaut und ging zum vierten Mal in Folge mit Punkten vom Feld. Beim 1:1 gegen den SC Werden-Heidhausen brauchte Mevlüt Atas Team aber alles Glück, um die starken Essener Löwen zu bändigen.

Adam Kucharski feiert eine starke Bezirksliga-Premiere

Einen großen Anteil daran hatte Adam Kucharski. Der Keeper der zweiten Mannschaft kam nach einem Doppel-Ausfall zu seinem ersten Bezirksliga-Einsatz – und rettete dem FC in Durchgang eins mehrfach den Hintern. „Hut ab, er hat überragend gehalten“, freute sich Mevlüt Ata über den echten Rückhalt. Der war nötig, weil der Drittletzte in Welheim den Ton angab.

Dass Werden-Heidhausen keine Laufkundschaft sein würde, hatte Bottrops Coach schon vorher befürchtet. „Ich kenne den Trainer gut, er kommt von RW Essen und hat richtig Ahnung.“ Im Spiel zeigten sich die Gäste dann konditionell überlegen, taktisch stark und mit dem Willen, jeden Zentimeter Kunstrasen umzugraben. Atas Fazit: „Sie waren klar besser.“

SC Werden-Heidhausen trifft nicht – im Gegensatz zum FC Bottrop 19

Nur mit dem Toreschießen klappte es beim SC nicht – im Gegensatz zum FC. Baris Cömez stand mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs Gewehr bei Fuß und schob mit seinem zehnten Saisontreffer ein. Nach dem Seitenwechsel glichen die Essener aus (51.) und blieben tonangebend, erst mit einem Dreierwechsel zur Stunden-Marke bekam auch Bottrop seine PS auf den Platz.

Marcel Dibowski, Baris Cömez und Ahmet Büyüköztürk vergaben jetzt gute Möglichkeiten, bei der größten Chance scheiterte jedoch Ercan Kaynar per Kopfball am glänzend reagierenden Essener Torhüter. Trotz später Siegmöglichkeit wollte sich Mevlüt Ata nicht beschweren: „Mit dem Punkt können wir sehr gut leben, wir haben Werden-Heidhausen in der Tabelle auf Distanz gehalten.“

