Erster Einsatz von Talha Bayram beim FC Bottrop fraglich

Vor dem Testspiel des FC Bottrop wird einer vielleicht ein bisschen nervös sein: Talha Bayram, neuer Keeper des FC wird bei dem Freundschaftsspiel gegen den VfB Hüls, der in der westfälischen Bezirksliga spielt, vielleicht zu seinem ersten Einsatz im Trikot des Bottroper Klubs kommen.

Los geht es an der Welheimer Straße am Sonntag um 14 Uhr.

, war in den vergangenen Monaten vereinslos und wird die Partie wohl kaum erwarten können. „Er ist allerdings gesundheitlich angeschlagen, konnte die letzten Trainingseinheiten nicht mitmachen“, sagt Mevlüt Ata, Trainer des FCB.

Nächste Chance beim nächsten Test

Sollte Bayram noch rechtzeitig wieder fit werden, kann er auf einen Einsatz in einer Halbzeit hoffen. „Wenn er nicht rechtzeitig fit wird, dann hat er die nächste Möglichkeit in der kommenden Woche“, so Mevlüt Ata.