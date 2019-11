Eine Groß-Tat rettet dem VfB Kirchhellen einen Punkt

Der VfB Kirchhellen hat den zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison eingefahren. Möglich wurde das 1:1 bei den Sportfreunden Stuckenbusch durch eine bärenstarke zweite Halbzeit, einen kuriosen Treffer von Silas Fannasch und die guten Reflexe von Alexander Groß. Kirchhellens Keeper entschärfte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter.

Im Aufstiegs-Relegations-Drama gegen die SG Eintracht Gelsenkirchen (6:5 nach Elfmeterschießen) war er mit zwei gehaltenen Elfmetern schon der Mann des Tages, am Sonntag stellte Alexander Groß erneut Nervenstärke und Reaktionsschnelligkeit unter Beweis. Kirchhellens Schlussmann parierte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. „Ich musste mich für eine Ecke entscheiden, sonst hätte ich keine Chance gehabt“, erklärte Groß nach Spielende. Stuckenbuschs Justus Siebold hatte seinen Schuss nicht einmal schlecht platziert, Groß fischte ihn dennoch aus seinem linken Toreck. Nicht nur Trainer Marc Wischerhoff fiel ein Stein vom Herzen. Zu den ersten, die Groß auf die Schulter klopften, gehörte Silas Fannasch. Der Außenverteidiger hatte den Elfer verursacht.

Trotz der turbulenten Schlussphase und der vergebenen Großchance war das 1:1 am Sonntag leistungsgerecht. Nach einem Punktgewinn hatte es für den VfB Kirchhellen in der ersten Halbzeit aber noch nicht ausgesehen. Der Aufsteiger wirkte gehemmt, leistete sich zahlreiche technische Fehler und lag nach einem Eckball in der 40. Spielminute verdient mit 0:1 zurück. Der sträflich freigelassene Justin Buth köpfte den Ball ungehindert ein.

VfB Kirchhellen dreht in der zweiten Halbzeit groß auf

Nach dem Seitenwechsel wirkte der VfB dann aber wie verwandelt. Die Mannschaft übernahm die Kontrolle über das Spiel, erarbeitete sich Chance um Chance und erzielte in der 54. Minute den Ausgleichstreffer. Nach einer schlauen Körpertäuschung von Luca Kleine-Wieskamp hatte Silas Fannasch freie Bahn, lief die rechte Außenbahn entlang und wollte den Ball eigentlich in den Strafraum flanken. Doch der Schuss senkte sich über Stuckenbuschs Keeper Niklas Eßmann in die Maschen. In einem fortan ausgeglichenen Spiel drängten beide Teams auf den dritten Treffer, es blieb jedoch beim 1:1. „Die ersten 45 Minuten waren schwach, aber die zweite Halbzeit fand ich richtig gut“, kommentierte Kirchhellens Coach Marc Wischerhoff.

