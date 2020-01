Bochum. Die 1:3-Niederlage beim FC Altenbochum liefert Sebastian Stempel wichtige Aufschlüsse, aber auch neue Sorgen. Thiel und Andreadakis angeschlagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duo von Fortuna Bottrop muss verletzt ausgewechselt werden

Der SV Fortuna Bottrop hatte beim FC Altenbochum mit 1:3 (1:1) das Nachsehen. Nach einem Chancenplus für die Gäste in der ersten Halbzeit brachten die Bochumer nach dem Seitenwechsel das Spiel auf ihre Seite und gewannen letztlich verdient durch die Treffer von Rene Püschel (37.), Vedat Toku (48.) und Nico Gerstemeier (73.). Für die Führung der Bottroper hatte Ralf Thiel verantwortlich gezeichnet (34.).

Sebastian Stempel und Nico Andreadakis nehmen aus dem Testspiel einige Erkenntnisse mit. Vor allem im Abwehrverhalten und in der Rückwärtsbewegung gab es einiges zu bemängeln. „Wir hätten dadurch schon in der ersten Halbzeit zurückliegen können, da hatten wir in einer weiteren Szene Glück“, meinte Stempel. „Aber eigentlich hatten wir - gemessen an den den Möglichkeiten - die Nase mit 4:2 vorn. In der zweiten Halbzeit geht das in Ordnung. Altenbochum hat ein eingespieltes Team und steht zu Recht auf Platz drei seiner Bezirksliga.“

Stempel: Das Ergebnis ist zweitrangig

Fortunas Coach ordnete das Ergebnis schnell ein, deklarierte es als zweitrangig. „Wir hatten in der Defensive einige Ausfälle, haben durchgewechselt und mit einigen Jungen gespielt. Genau dafür sind Testspiele da, und wir haben den Jungs gesagt, dass sie Fehler machen dürfen.“

Mehr Sorgen als das 1:3 macht ihm die Tatsache, dass Andreadakis und Thiel das Spielfeld kurz vor Abpfiff vorzeitig verlassen mussten. „Beide hatten muskuläre Probleme. Das wäre natürlich sehr bitter, wenn das was Schlimmeres und Langwieriges wäre.“ Am nächsten Wochenende wird der TV Voerde, Aufstiegsaspirant aus der Kreisliga A, zu Gast auf Rheinbaben sein.